BTS: patinadores rinden homenaje a Jimin con rutina de “Filter”

El ritmo de “Filter”, tema que interpreta Jimin de BTS, sonó en la arena Yokohama como canción elegida para el espectáculo de dos premiados patinadores sobre hielo. El dueto compuesto por Misatu y Takeru Komatsubara presentó esta rutina para la exhibición Stars on ice 2021.

Esta es una evidencia más de la fama del septeto en Japón. Videos del evento se difundieron en internet el sábado 24 de abril y fans destacaron que estos deportistas escogieran un b-side de BTS como inspiración para su performance.

Misatu y Takeru son una pareja de esposos laureados en el deporte que combina coordinación, agilidad y estética: fueron tres veces campeones nacionales de Japón y medallistas de oro de la 2020 NHK.

“Filter” es una canción solista que Jimin grabó para el álbum Map of the soul 7 (2020). El idol la presentó en vivo solo en el concierto online Map of the soul ON:E, que data de octubre. Como se ve en este clip, el idol vestía un traje escarlata.

El dueto de patinadores no solo usó el tema musical, sino que también adoptaron outfits similares al de Jimin, realizaron un cambio de traje a mitad de la canción e incluyeron algunos pasos de la coreografía original.

Takeru (Tim Koleto) confirmó que incluso el segundo traje estaba relacionado con un atuendo que el integrante de BTS utilizó en sus conciertos pasados.

Cuenta oficial del patinador Tim Koleto, con nombre japonés Takeru Komatsubara. Foto: Twitter

La exhibición Stars on ice Japan tour 2021 se realizó del 22 al 25 de abril y las presentaciones de los días 23 y 24 se transmitieron en vivo por el canal TBS Channel 2. Gracias a ello, la canción de Jimin fue apreciada por fans y nueva audiencia.

Mira un extracto de su performance.

Este crossover entre el patinaje sobre hielo y el K-pop se añade a la anécdota reciente de Yuzuru Hanyu, quien fue captado bailando “Dynamite” en los descansos de una competencia.