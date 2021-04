Stray Kids: director de Your name elogia canción escrita por Han Jisung

Han, de Stray Kids, recibió una emocionante recompensa a su trabajo como artista. Su canción “Wish you back” fue elogiada por Makoto Shinkai, creador de la cinta animada Your name.

El ritmo alegre de “Wish you back” contrasta con la melancolía de sus letras. Han Jisung presentó esta canción el 23 de abril como parte de SKZ-RECORD, segmento donde los miembros de Stray Kids lanzan trabajos individuales.

Jisung escribió esta canción inspirado en la historia de Kimi no na wa, aclamada película japonesa sobre un chico y una chica que intercambian de cuerpos en sus sueños. Así lo contó en el VLive ’Chan’s room’ del domingo 4.

A diferencia del final feliz oficial, Han escribió la letra al pensar en un desenlace triste, como si ambos personajes no pudieran reencontrarse.

“Tú eras mi historia, tus palabras vienen a mi mente sin fin. Solo ser capaz de verlas como una foto que se ha grabado en mi corazón. Recogeré mis recuerdos uno a uno y los atesoraré dentro de mí. Tu esencia se convirtió en el viento y volaste lejos. Te recordaré por siempre”, canta en el coro.

Tras su publicación, una STAY japonesa envió un tuit al director Makoto Shinkai para contarle acerca de “Wish you back”. Poco después, el cineasta reaccionó al mensaje.

“Hermoso”, fue lo que escribió como apreciación al trabajo musical de Han.

Cuenta de Twitter de Makoto Shinkai. Foto: captura

Han descubre reacción de Makoto Shinkai

Cerca de las 2.00 a. m. en Corea del Sur, Han lanzó un mensaje vía Bubble a sus fans. Ya se había enterado de que el creador de Your name escuchó su canción.

“Quiero regresarles este honor a STAYs por haberme hecho un fan exitoso”, agradeció emocionado.

Trailer de Kimi no na wa