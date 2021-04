Joy de Red Velvet aparecerá en el drama Only one person

La actriz y cantante de Red Velvet Joy acaba de ser confirmada para el drama Only one person de jTBC, luego de haber estado en hiatus por tres años. Su último trabajo fue para The great seducer de MBC.

La idol K-pop daría vida a la protagonista cuyo nombre es Seong Mi Do.

Only one person es un drama sobre la historia de una mujer, Seong Mi Do, que tiene poco tiempo de vida, su objetivo es matar a ‘una persona’ y al encontrarse con esta, le hace ver lo preciosa que es la vida.

El rol de Joy para este K-drama la describe como una influencer que planea expresar las complejas y sutiles emociones que siente al enfrentarse a la sombra de la muerte que se ha acercado a una vida exitosa con una sensibilidad más madura.

Only one person está dirigida por Oh Hyun Jong, quien trabajó anteriormente en Weightlifting fairy Kim Bok Joo, The man’s memories y The best divorce. Jeong Min Moon es la guionista y escritora del libro que inspirará esta nueva producción.

El rodaje del nuevo drama de Joy de Red Velvet iniciará en agosto de 2021 y esta programado para estrenarse a finales del mismo año.

Joy de Red Velvet como actriz

La artista debutó en Red Velvet en 2014 y tuvo su primera participación en la pantalla chica con She loves lies de MBC en 2017.

Antes de esto realizó un cameo en el episodio 16 de Descendants of the sun de Song Joong Ki y Song Hye Kyo.

Durante los tres años de pausa que tuvo como actriz, Joy se desempeñó como MC para programas como Get it beauty el 2019 y Handsome tiger el 2020.