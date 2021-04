SUPER JUNIOR se confiesa en íntima entrevista para Rolling Stone

La famosa revista The Rolling Stone publicó una entrevista exclusiva con SUPER JUNIOR, donde tocaron diversos temas y ELF pudo ver el lado más sensible del grupo con más de 15 años de trayectoria.

Portada de The Rolling Stone sobre entrevista de SUPER JUNIOR. Foto: captura web

Entre las preguntas más resaltantes que se le realizó a los integrantes de grupo K-pop hubo una que respondió Donghae acerca de qué lo que haría si pudiera retroceder el tiempo.

El miembro de la subunidad SUPERJUNIOR D&E indicó que le hubiera gustado escribir más canciones.

“Nunca pensé en eso, pero si volviera atrás en el tiempo, ¡me gustaría escribir más canciones! Ahora que lo pienso, sería bueno tener canciones sobre lo que siento en cada momento para que la gente pueda escuchar. Probablemente me diría a mí mismo que también disfrute de todos esos momentos porque no vuelven”.

Sobre los próximos proyectos de SUPER JUNIOR como grupo y subunidades, Lee Donghae indicó que su mayor deseo es realizar un concierto presencial.

“Creo que lo que más espera Super Junior es un concierto en vivo donde podamos conocer a muchos de nuestros fans. Es un momento difícil en este momento porque no podemos tener conciertos, y ese es un lugar donde no solo nosotros, sino todos los demás artistas podemos brillar de verdad. También es difícil porque no podemos conocer a ELF en persona”.

Lee Donghae es un cantante, bailarín, rapero, compositor, actor, productor, modelo y empresario coreano de 34 años. Foto: Label SJ

Otro miembro de Suju que habló de sus fans fue Leeteuk, quien agradeció al fandom por haber esperado y brindado tanto cariño al décimo álbum The Renaissance, que debutó en marzo de 2021.

Asimismo, el líder del grupo K-pop comentó sobre su vivencia preparando un nuevo disco musical.

“Siempre es una experiencia emocionante e increíble lanzar un nuevo álbum. He estado muy emocionado estos días pensando en conocer a todos nuestros ELF quienes nunca se han perdido nuestras presentaciones. Es una pena que no podamos vernos en persona, y me apena tanto”.

Leeteuk es el líder de SUPER JUNIOR. Además, es cantante, MC, compositor, locutor de radio, modelo y escritor

En tanto, Ryeowook respondió dos interesantes preguntas. La primera sobre qué significa SUPER JUNIOR para él y qué experiencias gana al elaborar un nuevo álbum.

“Estuvimos mucho tiempo preparándolo. Todos los miembros pusieron toda la pasión. Me sorprendió también lo rápido que aprendimos la coreografía. Heechul se unió a la mitad y practicamos como si estuviéramos en un reality. Entregamos todo y espero que ELF haya sentido eso”.

Ryeowook sobre el significado que tiene sobre el grupo.

“SUPER JUNIOR es la razón detrás de mi existencia. Sin SUPER JUNIOR, no existiría como artista. Significa mucho para mí y estoy muy agradecido.

Ryeowook es el miembro de SUPER JUNIOR conocido como el makne-line. Foto: SM

Acerca de qué genero le gustaría probar a la agrupación de nueve miembros, Shindong contestó que un disco para niños.

“Creo que es importante para nosotros continuar lanzando álbumes más que probar diferentes géneros. Para nosotros, una cosa que tenemos en mente es encontrar lo que se siente ‘al estilo de SUPER JUNIOR’. Si tuviéramos que probar algo completamente nuevo, tal vez lanzar un álbum para niños”.