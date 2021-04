El 22 de abril se informó que Off Jumpol ‘Tumcial’ dio positivo a la COVID-19 e ingresó a cuarentena, según comunicó GMMTV. Este anuncio se da luego de que sus compañeros de la misma agencia, Bright Vahirawit y Win Metawin, tuvieran resultados negativos.

OffGun es el nombre de la pareja que nació tras el éxito de Theory of love. Foto: GMM

Comunicado de GMMTV

Mensaje sobre la salud de Off Jumpol de GMMTV en tailandés. Foto: captura Twitter

Tuit sobre la salud de Off Jumpol de GMMTV en inglés. Foto: captura Twitter

Esta es la traducción al español del comunicado brindado por la empresa de entretenimiento en Tailandia.

“GMMTV desea informarle que Off Jumpol Adulkittiporn, un actor de GMMTV, ha dado positivo por COVID-19 después de una prueba el 21 de abril de 2021. El resultado se publicó hoy (22 de abril de 2021). Actualmente, Off no ha mostrado síntomas y recibirá el tratamiento adecuado en el hospital en consecuencia.

Off y GMMTV han informado a las personas que pudieran estar en contacto cercano con él durante el tiempo que el riesgo de infección es alto. Off proporcionará su cronograma de actividades en detalle en breve. Como tal, todas las actividades y eventos de Off deben posponerse hasta que se recupere por completo.

GMMTV agradece su preocupación y apoyo continuo para con nuestro artista”.

Off Jumpol nació el 20 de enero de 1991. Foto: GMM

Pronunciamiento de Off Jumpol Adulkittiporn

Asimismo, el actor de Theory of love escribió un corto, pero significativo mensaje a través de su cuenta personal y verificada en Twitter.

“Gracias a todos los que se preocupan. Me apresuraré en recuperarme lo antes posible”.

Primer post de Off Jumpol tras haberse confirmado su contagio por la COVID-19. Foto: captura Twitter

Minutos después, Off Jumpol Adulkittiporn, desde su cuenta @Tumcial, compartió el post de un fandom que recopilaba los mensajes de aliento que escribían los fans desde Twitter.

“Tus hermanos y hermanas envían mucho ánimo a los fans”, decía el post de una cuenta dedicada al actor que compartió los buenos deseos.

Segundo tuit de Off Jumpol tras haberse confirmado su contagio por la COVID-19. Foto: captura Twitter

Estos son otros mensajes en Twitter de fans deseando la pronta recuperación de Off Jumpol Adulkittiporn.