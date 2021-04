“No sé” de Explosión de Iquitos es el ritmo del momento en Perú luego de volverse un viral de Internet por un challenge y el famoso ‘ingeniero bailarín’.

Gracias a este cover de la agrupación amazónica, la canción original de la cantautora española Melody suena con más fuerza que nunca en tierras peruanas a 18 años de su lanzamiento original como parte del álbum de estudio T.Q.M.

Sin embargo, los fans locales de las producciones coreanas ya habían sido conquistados por este romántico tema desde hace una década gracias a un video fanmade con el famoso coreano Lee Seung Gi, en donde suena como fondo musical de una conmovedora historia de amor, ¿lo habías visto ya?

Lee Seung Gi, cantante, actor, MC, modelo, pianista y compositor coreano de 34 años. Foto: Hook Entertainment

“No sé”, versión FMV con Lee Seung Gi

El FMV titulado No sé - Una historia de amor fue subido en YouTube por el canal Omar rios bermudez en junio del 2011, y se convirtió en uno de los más difundidos en ese entonces entre la comunidad amante de la cultura popular de Corea del Sur. Actualmente, acumula 22 millones de reproducciones.

Como se describió párrafos arriba, combina el romántico tema “No sé” de Melody (original) con material visual de Lee Seung Gi. Específicamente, con el video de su canción “Words that are hard to say”, título principal de su segundo álbum de estudio Crazy for you, del 2006.

El clip es protagonizado por el también intérprete de K-dramas con la actriz Nam Sang Mi, quienes dan vida a la historia de amor de un estudiante y su nueva compañera, una chica ‘iljin’.

Puedes ver aquí el FMV:

Esta es la versión original:

¿Quién es Lee Seung Gi?

Lee Seung Gi es un cantante, actor, MC, modelo, pianista y compositor coreano de 34 años. Debutó como solista en el 2004 con el álbum The dream of a moth, el cual le convirtió en el novato del momento. Al año siguiente, inició su carrera actoral con el drama Nostop 5.

Su repertorio de series está compuesto por 12 producciones, entre los que figuran Vagabong y Mouse, este último en emisión. También ha trabajado en dos películas. En el ámbito musical, ha lanzado 11 discos y 9 singles coreanos, más un sencillo en japonés.

Actualmente, es uno de los artistas individuales más reconocidos de Corea. Prueba de ellos son los más de 70 premios que ha ganado en los diversos ámbitos de su competencia.