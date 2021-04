Jennie de BLACKPINK: Paju concluye que no violó protocolo de distanciamiento

La ciudad de Paju descartó imponer una multa a Jennie de BLACKPINK, luego de concluir su investigación sobre la idol y determinar que no violó los protocolos de distanciamiento social, informó el 22 de abril Chosun Biz.

El K-media citó en su reporte la declaración de un funcionario del ayuntamiento de la localidad coreana.

Jennie de BLACKPINK fue blanco de críticas. Agencia descartó que haya roto alguna norma. Foto: Instagram

Conforme al administrativo, el municipio confirmó que Jennie Kim recibió del arboreto, lugar en donde sucedieron los hechos de la polémica, los permisos requeridos para realizar la actividad de filmación. Con ello, quedó descartado que su reunión fuese por motivos privados, como acusaban los internautas.

Además, por el registro de las cámaras de vigilancia concluyeron que la ídolo K-pop y sus acompañantes llevaban mascarillas al momento de entrar al local.

Este es el pronunciamiento completo del funcionario, conforme Chosun Biz: “Confirmamos que la agencia ya había presentado una solicitud y recibió el consentimiento del arboreto para la filmación. Se ha confirmado que esta reunión no fue privada o personal. También verificamos si las personas llevaban una máscara, pero no confirmaron si se las habían quitado después de haber ingresado al arboreto. Por lo tanto, concluimos que el artista no está sujeto a una multa“.

Jennie junto a Rosé, Lisa y Jisoo. Foto: YG

Sobre el caso de Jennie

El 15 de abril, Jennie de BLACKPINK compartió en Instagram fotos de lo que aparentaba ser un paseo en la provincia de Gyeonggi.

Tras la publicación, rápidamente fue acusada de violar los protocolos de distanciamiento por una foto que evidenció hasta a seis personas con ella. Corea del Sur prohíbe las reuniones sociales de más de cinco sujetos.

Fotografía que le provocó cuestionamientos a Jennie de BLACKPINK. Foto: @jennierubyjane

La foto en cuestión fue borrada mientras la polémica crecía. Entretanto, la administración de la locación declaró que Jennie había estado en una jornada de filmación. Más tarde, YG respaldó esta afirmación.

No obstante, las posturas oficiales no calmaron a los internautas. En particular, un ciudadano denunció a la famosa coreana ante las autoridades de Paju.

En su declaración, el sujeto anónimo explicó: “Presenté una denuncia de que Jennie violó las pautas de cuarentena y envié el informe al centro de salud de Paju. Hablé con el equipo oficial a cargo de la administración de salud y cuarentena. El equipo declaró que revisarán el caso e investigarán para ver si a Jennie se le impondrá una multa“.