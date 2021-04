JAY B de GOT7: “Queremos intentar lanzar al menos un álbum al año”

JAY B ha compartido expectativas sobre próximas producciones musicales de GOT7 en su entrevista con BEAUTY+.

El líder de la aclamada boyband K-pop engalana la portada de mayo de la revista coreana como parte de sus actividades en solitario después de dejar JYP Entertainment.

Al acercarse la publicación oficial de la edición, fueron liberadas sus visuales fotos y un fragmento de la entrevista consecuente con el medio.

En la interview, el famoso coreano de 27 años conversó sobre sus fuentes de inspiración para la creación de sus proyectos personales y grupales.

JAY B para la edición de mayo de BEAUTY +. Foto: BEAUTY +

“Soy un perfeccionista, así que haga lo que haga, quiero hacerlo correctamente. En ocasiones, cuando reflexionaba sobre cómo hacerlo mejor, recibía mucha inspiración para mi música y mi vida al escuchar historias de personas como mis padres o hermanos mayores que experimentaron las cosas antes que yo“. Como se recuerda, además de cantar, actuar, bailar y modelar, es productor y compositor.

“GOT7 no salió como imaginaba, pero afortunadamente nos convertimos en un equipo que puede incorporar varias canciones como ‘Look’ y ‘Breath’, y podríamos dejar una gran impresión en los fans. Asimismo, me gustaría mi imagen no se fije en una sola cosa“, prosiguió Im Jaebeom (nombre real).

Im Jaebeom (JAY B) es un cantante, bailarín, actor, modelo, compositor, productor y MC coreano de 27 años. Foto: BEAUTY +

Como en cada una de sus actividades, en la entrevista con BEAUTY+, JAY B rememoró episodios especiales con sus compañeros y expresó gratitud a sus fans AhGaSe. Además, dio la gran sorpresa al compartir que intentarán publicar nuevos materiales musicales conjuntos periódicamente.

El ídolo declaró: “Cuando miro hacia atrás en nuestros 7 años de promociones, el momento más memorable es alrededor de 2 o 3 años en Tailandia, cuando tocamos nuestras pistas en solitario durante 7 días y luego todos tocamos ‘OUT’ juntos como grupo. Estábamos todos tan emocionados de actuar, pienso mucho en las veces en que estuvimos juntos como 7″.

“ Queremos intentar lanzar al menos un álbum al año. Sería genial si nosotros también pudiéramos estar en el escenario. Así que hablo mucho con los miembros sobre cómo nos sentimos en momentos de nuestras vidas y hablo sobre qué temas queremos incluir en nuestros álbumes. Creo que esa es la menor cortesía para los fanáticos “, puntualizó.