Vincenzo: So Ji Sub sorprende a Song Joong Ki y Taecyeon en set del dorama

Vincenzo avanza hacia su desenlace después de su pausa de una semana por cuestiones de producción. Entretanto, en esta recta final, el actor So Ji Sub muestra su amor y soporte a los protagonistas masculinos de la aclamada serie Song Joong Ki y Taecyeon, y al equipo en general, con un regalo en el set de rodaje.

Song Joong Ki y Taecyeon son los protagonistas masculinos de Vincenzo. Jeon Yeo Been es la estrella femenina del drama. Foto: tvN

El famoso coreano de 43 años, actualmente alejado del rubro de los K-dramas, envió a la locación de Vincenzo un camión de café y aperitivos para que degusten y recarguen energía los involucrados en el proyecto.

Como se sabe, este tipo de regalos es tradicional en el entretenimiento coreano y quien los remite busca animar al agasajado y a sus colegas durante el proceso de creación de las producciones.

Presente de So Ji Sub en el set de Vincenzo. Foto: captura Instagram/@taecyeonokay

Presente de So Ji Sub en el set de Vincenzo. Foto: captura Instagram/@taecyeonokay

Presente de So Ji Sub en el set de Vincenzo. Foto: captura Instagram/@taecyeonokay

Las imágenes de la muestra de afecto de So Ji Sub llegaron el día 21, a través de videos cortos publicados por el también ídolo del K-pop Ok Taecyeon en su cuenta de Instagram @taecyeonokay.

El material registró el detalle agregado por el recordado protagonista de Oh my Venus: gigantografías de los protagonistas masculinos y carteles con mensajes de motivación.

“Apoyo a los actores Taecyeon y Song Joong Ki, junto con todos los miembros del personal de Vincenzo. Atentamente, So Ji Sub“, versó una de las pancartas.

So Ji Sub es un actor, modelo, cantante y empresario coreano de 43 años. Foto: 51k

Respecto a la relación de los famosos, actualmente ‘Taec’ y el famoso de 43 años son colegas bajo la agencia de entretenimiento 51k. Como se recuerda, a esta se sumó el ídolo actor tras su salida de JYP en julio del 2018.

Por otro lado, So Ji Sub y Song Joong Ki son cercanos desde que coprotagonizaron Battleship island, película histórica y de acción estrenada a mediados del 2017.

Puedes ver aquí el tráiler de la cinta dirigida por Ryoo Seung Wan para CJ Entertainment.