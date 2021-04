Tres años después de culminar su rodaje, So I married an anti-fan finalmente verá la luz. El K-drama confirmó fecha de estreno y plataforma de emisión. Aquí te contamos dónde y desde cuándo podrás verlo.

Además, compartimos detalles de esta esperada serie de comedia romántica protagonizada por Choi Tae Joon y las estrellas del pop coreano Sooyoung y Chansung, respectivos miembros de 2PM y SNSD.

Póster promocional de So I married an anti-fan. Foto: iQiyi

¿Qué pasó con So I married an anti-fan?

El drama también llamado No one’s life is easy comenzó su etapa de filmación en agosto del 2018 y se anticipaba su emisión hasta en 160 países durante ese mismo año o a inicios del 2019. Estas mismas expectativas crecieron cuando realizaron la premiere cuatro meses después de la primera jornada en el set.

Sin embargo, el tiempo transcurrió sin confirmarse el estreno y en medio de reportes que anunciaban la fecha, pero que luego eran desmentidos.

En ese contexto, en noviembre del 2019 se reveló que afrontaba problemas para encontrar una cadena local de emisión.

“Si el drama no obtiene los derechos de transmisión en una estación de televisión, todo lo que les queda son los servicios OTT (Over The Top) como Netflix. Si eso no se materializa, entonces será cancelado”, reconoció un portavoz oficial, y el proyecto quedó en stand by desde entonces.

Choi Tae Joong, Sooyoung, Chansung y Han Ji Ahn protagonizan So I married an anti-fan. Foto: Soompi

So I married an anti-fan: ¿cuándo y dónde ver?

Este mes de abril, la cadena china iQiyi dio la gran sorpresa al anunciar que adquirió los derechos de distribución de So I married an anti-fan, a pesar de las políticas de censura hacia producciones coreanas.

Dicho esto, los fans que esperaron la serie con Sooyoung, Choi Tae Joon, Chansung y Han Ji Ahn podrán disfrutarla desde el 30 CST de este mes por la plataforma en internet de la empresa de China.

Además, también estará disponible desde la citada fecha en el servicio internacional Viki Rakuten, donde podrás encontrarlo con el título Entonces me casé con la antifan.

So I married an anti-fan en Viki. Foto: captura Viki Rakuten

¿De qué trata So I married an anti-fan?

El drama coreano está basado en la popular novela Geuraeseo naneun antipaengwa gyeolhonhaedda, de Kim Eun Jung, que ya cuenta con una adaptación cómic y una película china. Esta última, protagonizada por Chanyeol, de EXO.

Cuenta la historia del super ídolo del K-pop Hoo Joon y la reportera Geun Young, quienes después de un primer desencuentro en donde queda expuesta la verdadera y oscura personalidad del famoso, terminan filmando un programa de televisión en el que ella es presentada como una intensa antifan.