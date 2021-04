Lee Jong Suk: Big mouth sería su regreso a los dramas tras servicio militar

Se hizo esperar, pero ya surgen novedades sobre el regreso de Lee Jong Suk a los K-dramas. El famoso galán coreano recibió la oferta de protagonizar Big Mouth, serie legal que proyecta su filmación para la segunda mitad del año.

El actor de 31 años se alejó de las cámaras en el 2019 debido a su servicio militar como trabajador público, etapa que culminó en enero del 2021. Desde entonces, sus admiradores aguardaban noticias sobre su retorno al plató.

Ilgan Sports reportó el 21 de abril que Lee Jong Suk tendría el personaje principal en el K-drama Big Mouth según una fuente de la industria. La agencia A-MAN, a través de su representante, declaró a Newsen que la estrella de Pinocchio está considerando positivamente la propuesta: “Es verdad que ha recibido una oferta para Big Mouth y está revisándola”.

Lee Jong Suk luce cabello largo desde su salida del servicio militar (trabajador público). Foto: ELLE

Sobre el drama Big Mouth

Big Mouth contará los sucesos que ocurren cuando un abogado de tercera categoría se hace cargo de un caso de asesinato y se propone encontrar la verdad oculta. Seguirá los conflictos que enfrenta un hombre de leyes de clase media baja, quien debe convertirse en más astuto que los villanos para proteger a su familia y castigar las injusticias.

Park Chang Ho es el personaje que podría interpretar Lee Jong Suk. Es un abogado que no tiene mucho éxito, con solo un 10% de victorias en sus casos. Lo consideran un charlatán por hablar demasiado, pero sin sustancia. Su carrera está tan mal que sufre para pagar el alquiler de su despacho.

El guion del drama está a cargo de Ha Ram, Jang Young Chul y Jung Kyung Soon. Asimismo, el director será Oh Choong Hwan, conocido por sus trabajos Hotel del Luna, Start Up y While you were sleeping, serie que también fue protagonizada por Lee Jong Suk en el 2017.

Según los reportes, Big Mouth será producida por AStory y su filmación se programa para la segunda mitad del 2021.