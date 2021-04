BTS tuvo mención en Falcon and the Winter Soldier, pero escena fue eliminada

ARMY estuvo a nada de ver a BTS en el universo cinematográfico de Marvel (MCU) por una mención honrosa de sus ídolos en el último capítulo de Falcon and the Winter Soldier, miniserie producida por Marvel Studios para Disney+, cuyos hechos se ubican después de la película Avengers: endgame.

Lamentablemente, la escena que, todo parece indicar, hasta incluyó un breve cover del grupo más galardonado en la actualidad, fue eliminada antes de la emisión.

V, RM, Jungkook, Suga, Jin, Jimin y J-Hope son los miembros de BTS. Foto: HYBE

Este hecho fue revelado por el actor Danny Ramirez en una reciente entrevista con el medio especializado en cine Collider, publicada el 21 de abril ET.

En la citada conversación, el moderador introdujo las libertades artísticas que tenía el elenco para poder improvisar en el set, facilidad cuyos resultados fueron reflejados en el aire único y divertido del producto final.

Dicho esto, consultó a Danny Ramirez si le hubiese gustado ver en la serie alguna de las escenas espontáneas que grabó y que no fueron incluidas en posproducción.

Fue ahí cuando el intérprete de 28 años realizó la revelación que ha alborotado a ARMY, el club de fans de Jimin, Jin, V, Taehyung, RM, J-Hope y Suga: la mención de BTS en el final de The Falcon and the Winter Soldier.

Conforme comparte, con esta referencia buscaba externar la aspiración de su personaje por alcanzar el grado de afinidad de los famosos coreanos como grupo. En particular, tomó como ejemplo al líder Namjoon.

Respecto a por qué no fue incluida la toma, postula que pudo haber sido por cuestiones de licencias.

Falcon and the Winter Soldier es protagonizado por Sebastian Stan y Anthony Mackie. Foto: Marvel Studios

Compartimos aquí su respuesta completa:

“No hay muchas cosas que no hayan pasado el corte, pero hay un momento realmente divertido en el último episodio. Pude ver por qué tenían que cortarlo basándose en, creo que tal vez en las licencias, quién puede decirlo. Pero es esta pequeña improvisación sobre cómo ‘desearía que todos fuéramos más como la banda de chicos BTS’. Porque pensé, pensé que podríamos ser más como RM. Así que fue algo divertido y hubo un pequeño baile que lo acompañó. Así que sí, eso hubiera sido genial. Pero (la escena) era más sobre la dinámica entre nosotros y aún así llegó a ser un momento entre Sam y yo, que fue lo más importante”.