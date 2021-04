TWICE regresa con el MV “Kura kura”: metas y significado del single japonés

Abril del 2021 es un mes copado de emociones para ONCE, el fandom de TWICE. Luego de confirmar a lo largo de este mes su comeback coreano, la colaboración especial con The Kelly Clarkson Show y su participación en el 31st Lotte Duty Free Family Concert, el destacado grupo femenino ha liberado el MV de “Kura kura”, tema principal de su octavo sencillo japonés homónimo.

Single japonés Kura kura

El nuevo single de la girlband K-pop será lanzado oficialmente en la temporada de primavera, el 12 de mayo del 2021 .

Respecto a su lista de canciones, contará con cuatro títulos, entre estos “Kura kura” y “Strawberry moon”, temas originales en el idioma de Japón, y sus respectivos instrumentales.

Como cada material musical del conjunto liderado por Jihyo, tendrá distintas presentaciones elegibles por los fans. En esta oportunidad: dos versiones limitadas (A y B), una normal y una exclusiva para ONCE del país nipón; cada una de ellas con sus respectivos beneficios.

Imagen promocional del sencillo Kura kura. Foto: JYP

MV “Kura kura”

Como preámbulo a este esperado comeback, que llega a cinco meses del séptimo sencillo japonés “Better”, TWICE publicó el video musical del tema principal al comenzar el 21 de abril JST.

Puedes apreciar aquí el nuevo trabajo de las ídolos coreanas Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Dahyun y Chaeyoung; la maknae taiwanesa Tzuyu y la ‘japanese line’ integrada por Sana, Momo y Mina.

Significado del MV “Kura kura”

El vaivén de emociones producto del amor y su expresividad en cada ser individual es la temática central de este regreso musical. Así comparte el grupo en la descripción del MV en YouTube:

“Nueve niñas se reunieron en una tranquila y pacífica mañana de vacaciones para comenzar una charla sobre su amor frente a un delicioso brunch. Crecen a su propio ritmo y se enamoran de una existencia especial llamada “Kimi” (tú), y hay tantas formas de amor oscilante como personas, como el que llora la separación y el que está lleno de felicidad sin fin. Todos los miembros expresan eso en diferentes situaciones. Las emociones de las nueve personas surgen como nacen las flores, y cuando florecen, se marchitan, convirtiéndose en una obra que expresa la luz y la oscuridad del amor”.

Escena del MV "Kura kura". Foto: captura YouTube/TWICE

Metas de Kura kura

Estos son los goals propuestos por ONCE para el nuevo lanzamiento de su grupo ídolo.