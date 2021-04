Seo Ye Ji: próxima película Recalled arrasa en reserva de taquilla

Contra los pronósticos de expertos que avizoran un futuro inmediato nada prometedor en el rubro local para Seo Ye Ji, algunos trabajos de la celebridad siguen generando respuestas positivas en Corea del Sur.

En esta oportunidad, se trata de su próxima película Recalled, la cual ocupó el primer lugar en reservas de taquilla en el país asiático el 20 de abril (un día antes de su estreno), conforme un reporte de MoneyS que cita las cifras del Comité de Promoción Cinematográfica.

Seo Ye Ji es una actriz, modelo y MC coreana de 31 años. Foto: Gold Medalist

La figura de 31 años que ganó fama internacional por su trabajo en la serie de tvN y Netflix It’s okay to not be okay se encuentra alejada del ámbito desde que fue involucrada en el caso de Kim Jung Hyun.

Como se vino reportando, no solo por presuntas acusaciones de manipulación (desmentidas por la parte oficial), sino además por numerosas denuncias de comportamiento social aún en investigación.

La situación descrita derivó en que la opinión pública en Corea se vuelque contra Seo Ye Ji, y esto se ha materializado en los boicots a su trabajo, consecuentes retiros de publicidades y su salida del K-drama Island. Además, podría enfrentar una millonaria demanda por incumplimiento de contrato.

Seo Ye Ji en still de Recalled o Memories of tomorrow. Foto: iFilm Corporation

En ese contexto, el medio esperaba el mismo resultado negativo para su nueva película también llamada Memories of tomorrow; sin embargo, según el Comité de Promoción Cinematográfica, la producción arrasó en reserva de taquilla un día antes de su estreno programado para el 21 de abril KST.

Conforme a la entidad, el proyecto coprotagonizado por Seo Ye Ji y Kim Kang Woo ocupó el primer lugar en compra de boletos anticipados con una tasa de reserva en tiempo real del 36,6% y 33.012 pedidos totales hasta la tarde del día 20.

Además, logró superar con creces a las anticipadas cintas Demon slayer: Infinite train y Seo Bok, esta última estelarizada por las megaestrellas Gong Yoo y Park Bo Gum.