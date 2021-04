Kim Woo Bin y Shin Min Ah trabajarían juntos en el drama Our blues

Luego de seis años de relación, Kim Woo Bin y Shin Min Ah estarían a punto de trabajar juntos por primera vez en un drama, cuyo título es Our blues, según confirmó la agencia de los artistas.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah son novios desde 2015. Foto: composición LR

Luego de varios rumores, un vocero de AM Entertainment confirmó que los actores están analizando firmar contrato para un nuevo K-drama.

Esta es la traducción al español del comunicado que brindó la compañía a Daily Economy Star Today.

“Se esta debatiendo sobre la propuesta del nuevo K-drama con Kim Woo Bin y Shin Min Ah, que será dirigido por Noh Hee Kyung”.

Ante esta noticia, los fans de los actores coreanos esperan que en los próximos días se confirme lo que sería el primer drama donde la pareja participe, luego del hiatus por dos años del artista de 31 años por salud.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah trabajan juntos en AM Entertainment. Foto: composición LR

Sobre Oue blues

Our blues es un trabajo del director Noh Hee Kyung y el productor Kim Gyu Tae, quienes ya habían trabajado juntos para las series coreanas The world they live in, The winter wind blows y Live.

En un inicio, ambos estuvieron trabajando para Here, pero debido a la COVID-19 no pudieron concretar las filmaciones en el extranjero, por lo que empezó a preparar el drama que protagonizarían Kim Woo Bin y Shin Min Ah.

Our blues es un drama que contará la historia de un grupo de personas que se relacionan sin haberse conocido antes.

Los actores Lee Byung Hun, Cha Seung Won y Han Ji Min también recibieron la oferta para trabajar en esta nueva producción.

Sobre Kim Woo Bin y Shin Min Ah

Kim Woo Bin y Shin Min Ah iniciaron su relación en 2015, luego de que ambos se conocieran mientras grababan un comercial.

La pareja siempre ha tenido perfil bajo, pero ocuparon titulares en 2017, luego de que le diagnosticaran cáncer al actor de The heirs.

Kim Woo Bin estuvo en stand by por dos años hasta el 2019, hasta que se recuperó y retomó su carrera, siempre de la mano de Shin Min Ah.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah juntos en el comercial que grabaron. Foto: composición LR

