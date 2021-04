El 21 de abril (KST), HYBE anunció por todo lo alto el lanzamiento del photobook conceptual Map of the soul ON:E de BTS. En este artículo, te contamos todo lo que ARMY debe saber, como: qué es, cuándo saldrá a la venta y el teaser revelado.

¿Qué es el photobook conceptual Map of the soul ON:E?

Como ya es tradición para HYBE, este nuevo producto contará con material exclusivo del concierto que ofrecieron RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook en 2020.

BTS durante el Map of the soul ON:E de 2020. Foto: HYBE

Contenido del photobook conceptual Map of the soul ON:E

Todavía no se ha informado su contenido, pero el Winter package 2021, último photobook que puso a la venta BTS, contenía lo siguiente:

Bolsa

Insignias

Photobook

DVD

Set de fotos

Caja de mini fotos

Set de mini pósters

Film fotos cut-out

Photocards

Foto sticker

Asimismo, el Wings concept book incluía solo un photobook con fotografías nunca antes vistas de todo lo que significó la producción de dicho show.

También pesaba 3.175 kilogramos y costaba 55 dólares (203 soles aproximadamente).

El phobook de Wings ya no se encuentra disponible en venta porque cuando fue lanzado, solo puso a disposición un cierto número de tomos.

Contenido del Wings concept book de BTS. Foto: HYBE

Teaser del photobook conceptual Map of the soul ON:E

El 20 de abril no solo se anunció el photobook conceptual Map of the soul ON:E, también se estrenó el primer teaser, donde se puede ver a RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook.

Aquí te dejamos el video.

Cuándo sale a la venta photobook conceptual Map of the soul ON:E

HYBE todavía no ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento, pero se espera que sea después del comeback de BTS, el cual esta programado para mediados de mayo.

Imágenes previas del photobook conceptual Map of the soul ON:E

Estas son solo algunas de las fotografías que estarán disponibles en el photobook conceptual Map of the soul ON:E de BTS .

RM de BTS en el photobook conceptual de Map of the soul ON:E. Foto: HYBE

Jin de BTS en el photobook conceptual de Map of the soul ON:E. Foto: HYBE

J-Hope de BTS en el photobook conceptual de Map of the soul ON:E. Foto: HYBE

Suga de BTS en el photobook conceptual de Map of the soul ON:E. Foto: HYBE

V de BTS en el photobook conceptual de Map of the soul ON:E. Foto: HYBE

Jimin de BTS en el photobook conceptual de Map of the soul ON:E. Foto: HYBE