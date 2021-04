BTS en los Webby Awards 2021: cómo votar por las nominaciones de Bangtan

Nuevas votaciones para apoyar a BTS. El septeto ha sido nominado a los 2021 Webby Awards, una premiación enfocada en contenidos de internet. El público puede escoger a sus favoritos en categorías de websites, publicidad, apps, videos, eventos, juegos y similares. La ceremonia se celebrará el próximo 18 de mayo en un show virtual.

Las nominaciones oficiales se publicaron el 20 de abril, día en que se abrió la plataforma para recibir los votos de fans. Cabe resaltar que cada categoría presenta dos galardones: The Webby Award (elegido por un pool de expertos) y The Webby People’s Voice Awards que refleja los resultados de la votación general.

Nominaciones de BTS en los 2021 Webby Awards

Los Bangtan Boys obtienen tres menciones para esta edición: Virtual & remote (Music) por su concierto online Map of the soul ON:E, la categoría de variedades por su segmento de Carpool Karaoke en el programa The late late show with James Corden y finalmente el Dear Class of 2020 (que contó con BTS como uno de los invitados) está nominado en Eventos y Live Streams.

Virtual & remote | Music

Diplo vs. The World - Goodby Silverstein & Partners

Adult Swim Festival goes global - Adult Swim

She Can STEM Concert - Deloitte Digital

Moses Sumney - Live from Planet Afropunk - Moses Sumney

Kiswe Powers BTS’ Innovative Virtual Concert “Map of the Soul ON:E” - Purpose Worldwide

Video | General video: variedades

BTS Carpool Karaoke - Viacom CBS Digital

How well do you know your IMDb - IMDb

Song Association with Miquela - Brud

Billie Eilish interview with a robot - Condé Nast Entertainment

One world: together at home - Global Citizen

Video | General video: event y Live Streams

World’s first virtual Green Carpet Fashion Awards 2020

Homefest: James Corden Late Late Show

Best of American Black Film

Dear class of 2020

One world: Together at home - Global Citizen

Cómo votar en los Webby Awards

La votación de los 2021 Webby Awards será solo en su página web desde el 20 de abril al 6 de mayo.

Link: vote.webbyawards.com/PublicVoting#/

Debe crearse una cuenta en la página de Webby Awards. Se puede vincular con correo electrónico, Facebook o Twitter.

No es necesario votar en todas las categorías. Para elegir las menciones a BTS seleccionar el menú de categorías y dirigirse a los segmentos mencionados párrafos arriba.

Categorías de BTS en los Webby Awards 2021. Foto: captura

También pueden desplazarse a la parte inferior del sitio web, donde aparece el apartado de categorías más populares. Las tres primeras menciones son los segmentos donde compite BTS.