Jackson, de GOT7, se uniría a Marvel con OST de Shang-Chi

Las especulaciones de una colaboración entre Jackson Wang y Marvel estarían a punto de hacerse realidad. El ídolo de GOT7 fue incluido en un contenido de Shang-Chi, próxima película del estudio cinematográfico. Aquí te contamos lo que se sabe hasta ahora sobre este presunto trabajo conjunto.

Jackson es uno de los raperos y bailarines principales de GOT7. Foto: JYP

La mañana del 19 de abril, ET Marvel Studios lanzó el tráiler de Shang-Chi, esperada cinta que se convertirá en la primera del MCU (Marvel Cinematic Universe) en ser protagonizada por un superhéroe de origen asiático .

El adelanto captó la particular atención entre los seguidores del aclamado ídolo hongkonés de 27 años, pues aseguraban escuchar su voz en la banda sonora. Más tarde, esto fue prácticamente confirmado por 88rising, empresa que impulsa su carrea a nivel internacional.

La mencionada agencia etiquetó al astro del K-pop junto a Marvel Entertainment en un post en el que subió el tráiler de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Dicha publicación fue realizada tres horas después de la liberación oficial del material audiovisual.

Tras ello, los fans celebraron en redes sociales por lo que consideran fue la confirmación de la colaboración de Jackson. Lo único que esperan ahora es un anuncio oficial.

Publicación original de 88rising sobre Jackson y Shang-Chi. Foto: Allkpop

Ahgase en las redes sociales tras publicación de 88rising. Foto: captura Twitter/@sneakyseunie

Jackson en la Bienal de Shanghai

En recientes noticias relacionadas, el 14 de abril se reveló que Jackson Wang fue escogido como uno de los ocho embajadores de la Bienal de Shanghai, uno de los eventos de arte contemporáneo chino más prestigiosos en la actualidad.

Adicionalmente, será una de las figuras cuya calidad actoral verá el público asistente, ya que el cortometraje donde figura como protagonista, Love him, love her, love ta, será exhibido hasta el 27 de julio en la presente edición titulada Bodies of water.

Respecto a la producción estrenada el 17 de abril, cuenta con la dirección del cineasta Yang Fudong y más artistas contemporáneos.