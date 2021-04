Chaeyeon habla sobre presunta agresión de Choi Young Soo de Boni Hani

En diciembre del 2019 se difundió ampliamente un video del momento en que, presuntamente, el comediante Choi Young Soo agredía físicamente a Chaeyeon, su compañera conductora de Tok! Tok! Boni Hani. Un año y medio después, la exídolo de Busters habla por primera vez sobre el caso que indignó a la comunidad del K-pop y al medio coreano en general.

¿Qué pasó con Chaeyeon en Boni Hani?

El hecho sucedió exactamente el 10 de diciembre del 2020. Aquel día, un fan que asistió a la trasmisión en vivo de Tok! Tok! Boni Hani de EBS grabó cuando Choi Young Soo, supuestamente, propinó un fuerte golpe en el brazo izquierdo a Kim Chae Yeon, quien entonces tenía 15 años recién cumplidos.

La grabación del aficionado se viralizó y en redes sociales se emprendieron campañas de protección para la menor. Los admiradores y personas que se solidarizaron exigieron un pronunciamiento por parte de representantes oficiales del programa y de los implicados.

EBS atendió el llamado afirmando que todo había sido un malentendido, y lo mismo aseguró poco después Marbling, agencia de Kim.

Sin embargo, sus palabras no convencieron a la opinión y todo empeoró más cuando se difundió un clip que captó al otro conductor del show infantil, Park Dong Eun, insultando a la ídolo adolescente.

Con el caso fuera de control, EBS detuvo temporalmente las grabaciones de Tok! Tok! Boni Hani y los acusados abandonaron el show. Además, frenaron sus actividades promocionales.

Chaeyeon fue coconductora de Choi Young Soo y Park Dong Eun en Tok! Tok! Boni Hani. Foto: composición LR/Marbling

Publicación de Chaeyeon

Chaeyeon continuó formando parte del elenco de Boni Hani hasta que el programa llegó a su final definitivo en marzo de este año. Previamente dijo adiós a Busters a mediados del 2020.

En ese contexto, la también actriz, quien cumplirá 17 años en diciembre de este año, usó su cuenta personal de Instagram para compartir su versión de la historia la noche del 19 de abril KST.

Publicación de Chaeyeon sobre el caso con Choi Young Soo. Foto: captura/@kimchaeyeon_

Esta es la traducción en español:

“Hola, soy Kim Chaeyeon.

Primero, me disculpo sinceramente por escribir este artículo demasiado tarde, después de que haya pasado tanto tiempo.

A partir de 2019, pude trabajar con tanta gente maravillosa en el set del programa educativo, y fue realmente un honor y una alegría trabajar con el elenco y el equipo. Pude aprender mucho y crecer como individuo gracias a los amables consejos del personal y del elenco, y pude terminar el programa con éxito.

De todos los miembros del elenco, Choi Young Soo-nim fue uno de los que me ayudó y me trató especialmente bien, y todavía estoy en muy buenos términos con él. Espero sinceramente que todos sepan este hecho: nunca me lastimaron los eventos que tuvieron lugar a fines de 2019 .

Sin embargo, me disculpo con los espectadores por mis acciones inapropiadas y mi comportamiento bromista, que causó malentendidos en tantas personas, cuando debí haber actuado de manera adecuada y responsable como figura pública.

Actuaré de forma más responsable a partir de ahora. Lamento sinceramente que ahora solo pueda compartir mi lado personal de la historia, mucho después de la declaración anterior de mi antigua agencia.

Espero que no haya más malentendidos. Finalmente, gracias a todos los espectadores que vieron Boni Hani’ hasta el final”.