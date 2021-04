BLACKPINK: Lisa reveló que su abuelo murió el día de su cumpleaños

En el último episodio de Youth with you 3 de iQIYI, Lisa de BLACKPINK contó que su abuelo falleció en su cumpleaños pasado (27 de marzo), luego de que Jun liu, concursante del reality chino, revelara que su padre había muerto.

Lisa de BLACKPINK es una de las mentoras favoritas de Youth with you 3. Foto: captura iQIYI

La mentora y idol K-pop contó este hecho tras ver al participante quebrarse en vivo, por lo que quiso demostrar que sabía el dolor que sentía.

Lisa de BLACKPINK lloró mientras le contaba al concursante de Youth with you 3 de iQIYI sobre la muerte de su abuelo y de cómo le dolía de que no haya podido despedirse de él.

“En mi cumpleaños, mi último cumpleaños hace unas semanas, mi abuelo falleció ese día. No lo he visto en dos años, estaba de gira en Tailandia y vino a mi concierto para despedirse, pero sé que él siempre estará conmigo, así que creo que tu papá también será el mismo”.

Ante esta revelación, Jun Liu, participante de Youth with you 3, agradeció las palabras de Lisa de BLACKPINK.

“Muchas gracias. También creo que estará conmigo. En realidad, mi motivación ha sido que quiero que mi familia se sienta orgullosa de mí, así que haré lo mejor que pueda, porque he llegado tan lejos. Así que me quedaré hasta el final. Para esta actuación haré todo lo que pueda”.

En tanto, la artista de YG ha recibido apoyo y mensajes positivos por parte de sus BLINK.

Solo de Lisa

El pasado 18 de abril, se filtró la fecha de debut del solo de Lisa de BLACKPINK por Harper’s Bazaar Tailandia.

Luego de este anuncio, YG Entertainment emitió un comunicado asegurando que la artista sigue preparando su disco y que aproximadamente en junio sería su lanzamiento.

Lisa sería la tercer integrante de BLACKPINK en realizarse como solista. En 2019, Jennie debutó con “Solo”, mientras que Rosé hizo lo propio en 2021 con “On the ground”.

.