Fallece Kim Eul Boon, abuela de Sang Woo en Todos los caminos llevan a casa

Kim Eul Boon, actriz que interpretó a la abuela de Sang Woo en la recordada película coreana Todos los caminos llevan a casa, falleció la mañana del 17 de abril KST (hora coreana) a los 95 años de edad.

La noticia fue replicada por los K-media el día 18. Según comparten en los informes, los familiares de Kim revelan que su deceso fue producto de causas naturales.

Kim Eul Boon y Yoo Seung Ho en escena de Todos los caminos llevan a casa. Foto: Lee Jeong Hyang

Kim Eul Boon y The way home

En la producción escrita y dirigida por Lee Jeong Hyang, Kim Eul Boon interpretó a la abuela de Sang Woo (Yoo Seung Ho), una mujer campesina de 78 años que era muda.

Su trabajo le valió las críticas positivas de los expertos, quienes lo calificaron como uno de los puntos más destacados de la película también llamada The way home. Sobre todo, elogiaban la capacidad actoral de Kim a pesar de que no solo no había actuado anteriormente, sino que tampoco había visto una película en su vida.

Además, por su interpretación, se convirtió en la actriz de mayor edad en recibir una nominación en la categoría principal de los Grand Bell Awards 2002 (el equivalente coreano de los Premios Oscar).

Kim Eul Boon fue la abuela de Sang Woo en Todos los caminos llevan a casa. Foto: Lee Jeong Hyang

Sobre Todos los caminos llevan a casa

También conocida como The way home, por su título en inglés, cuenta la conmovedora historia de una abuela y su nieto que comienza a vivir con ella en el campo. Dos generaciones opuestas que se encuentran y que tienen un inicio aparentemente incompatible, pero que logran superar sus diferencias con mucho amor y paciencia.

Además de retratar la dicotomía entre naturaleza y la materialidad, según las críticas, recuerda a la generaciones más jóvenes la importancia de brindar amor y cuidados a los adultos mayores.

Ganó las categorías para mejor película y mejor guion de los Premios Grand Bell 2002 y fue nominada a mejor película asiática en los 22nd Hong Kong Film Awards. Además, fue la segunda película más taquillera en Corea del Sur durante su año de estreno.

También fue el salto al estrellato de Yoo Seung Ho, actor que interpretó al niño Sang Woo y que hoy en día es una de las figuras de la actuación más importantes de su país natal.