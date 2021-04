Este fin de semana, los fans del éxito de Netflix y tvN Vincenzo no tuvieron nuevos capítulos por cuestiones de producción. En cambio, recibieron una grata noticia desde Corea del Sur: el drama y Song Joong Ki, su protagonista, lideran las actuales listas de popularidad de sus respectivas competencias.

Las mencionadas clasificaciones son elaboradas semanalmente por la compañía Good Data Corporation y evidencian cuáles son los K-dramas y los intérpretes del elenco más comentados del momento.

Se toman en consideración los siguientes ítems, conforme describe Soompi: datos de artículos de noticias, blogs, comunidades en línea, videos y redes sociales.

Song Joong Ki, el actor de dramas más popular

El actor de 35 años ha regresado a la pantalla chica por la puerta grande con su caracterización de Vincenzo Cassano, trabajo que le amerita el primer puesto de esta lista. Además, sus coestrellas Jeon Yeo Been y Taecyeon se encuentran en el segundo y sexto lugar, respectivamente.

El ránking también incluye a los protagonistas de Sisyphus: The myth Cho Seung Woo y Park Shin Hye, a Lee Seung Gi y a Na In Woo, quien reemplazó a Jisoo en River where the moon rises.

Este es el top10 completo:

10. Shin Ha Kyun, de Beyond evil

9. Park Shin Hye, de Sisyphus: The myth

8. Lee Je Hoon, de Taxi driver

7. Na In Woo, de River where the moon rises

6. Taecyeon de 2PM, de Vincenzo

5. Cho Seung Woo, de Sisyphus: The myth

4. Yeo Jin Goo, de Beyond evil

3. Lee Seung Gi, de Mouse

2. Jeon Yeo Bin, de Vincenzo

1. Song Joong Ki, de Vincenzo.

Top10 actores más populares. Foto: Good Data Corporation

Vincenzo, el K-drama más popular

En el contexto de su pausa, Vincenzo, serie de comedia ácida y temática legal, toca el techo de la clasificación elaborada por Good Data Corporation.

Mira aquí cuáles son los otros dramas que le acompañan en el top10.

10. Hello, me!, de KBS 2TV

9. Miss Monte-Cristo, de KBS 2TV

8. Revolutionary sisters, de KBS 2TV

7. Navillera, de tvN

6. Mouse, de tvN

5. Taxi driver, de SBS

4. Beyond evil, de JTBC

3. River where the moon rises, de KBS 2TV

2. Sisyphus: The myth, de JTBC

1. Vincenzo.