Seo Ye Ji: bloquean publicidad realizada por actriz tras caso Kim Jung Hyun

La segunda semana de abril de 2021, Dispatch reveló que Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun tuvieron una relación y expusieron los problemas que tenía a través de unas capturas de chats. Esta situación provocó que la actriz empiece a perder contratos millonarios con marcas que la tenían como imagen principal.

Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun son los actores que más búsquedas en internet han generado los últimos días. Foto: Starnews

Ahora Reiti, una famosa marca de lentes coreanos, bloqueó el comercial que realizó la artista de It’s okay to not be okay, donde promocionaba las gafas de sol con las que había colaborado en su diseño.

La cuenta de YouTube colocó en modo privado el CF de que llevaba por título “Colaboración RIETI X SEO YE JI” y provocó la preocupación de sus fans.

Aunque Reiti no ha emitido ningún comunicado oficial, esta acción se replica luego de que otras marcas también retiraran material realizado por la actriz luego de ser vinculada al caso de Kim Jung Hyun.

Esta situación perjudicaría grandemente a Seo Ye Ji, quien podría llegar a pagar millones de wones de compensación por términos de contrato que no cumplió.

En Corea del Sur uno de los términos contractuales es la buena imagen que debe proyectar el artista al estar vinculado como embajador de una marca.

Además de Reiti, una marca de cosméticos donde estaba activa como modelo, LBB CELL BEAUTY, otra de alimentos funcionales para la salud, mascarillas, Naver, etc., están atravesando un procedimiento de eliminación de contenido vinculado a Seo Ye Ji.

LUNA, marca coreana de cosméticos, con Seo Ye Ji como rostro. Foto: LUNA

El pasado 13 de abril, Golden Medalist negó que la artista de It’s okay to not be okay haya sido responsable de la conducta inadecuada que tuvo Kim Jung Hyun durante su trabajo para el drama Time de 2018.