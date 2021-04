The sound of magic: filtran fotos de Hwang In Yeop como Na Il Deung

Netflix confirmó a Hwang In Yeop, Ji Chang Wook y Choi Seong Eun en el estelar de su nueva serie original The sound of magic, también conocida como Annarasumanara por su título en Corea del Sur. En el contexto de la noticia que ha emocionado a los fans de los dramas coreanos, llegaron las primeras imágenes del actor en ascenso caracterizado como su nuevo personaje Na Il Deung.

El famoso de 30 años fue captado en el set del rodaje del nuevo proyecto junto a su coestrella femenina. Sus imágenes fueron ampliamente difundidas y dieron de qué hablar, principalmente, por la nueva vibra que mostrará tras dejar atrás a Han Seo Jun, rol que interpretó en la serie que aseguró su salto definitivo a la fama internacional meses atrás: True beauty.

Hwang In Yeop caracterizando a Han Seo Jun en True beauty. Foto: Keyeast

¿De qué trata The sound of magic?

Al igual que recientes títulos producidos por Netflix, The sound of magic está basado en un webtoon que ya cuenta con una amplia base de fans. Esta historieta digital se llama Annarasumanara y es la obra más popular del autor Ha Il Kwon.

Está llena de magia, música y sueños, pero también de las vicisitudes que afrontan las personas en el tránsito hacia su adultez. La historia sigue el encuentro entre una niña que se vio obligada a madurar demasiado pronto por su situación familiar y un mago adulto que anhela regresar a sus días infantiles.

Contará con los protagónicos de Ji Chang Wook, Hwang In Yeop y Choi Seong Eun.

Los protagonistas de The sound of magic en primera lectura del guion del drama. Foto: Twitter / @NetflixKR

Hwang In Yeop en The sound of magic

En The sound of magic, Hwang In Yeop será Na Il Deung es un estudiante modelo que avanza por la vida sin ningún otro interés en particular hasta que su perspectiva cambia tras conocer a la laboriosa Yoon Ah Ee.

Puedes ver aquí un adelanto de cómo lucirá el actor coreano de 30 años al caracterizar a su nuevo personaje gracias a las fotos difundidas por redes sociales. También podrás apreciarlo en el set de rodaje junto a Choi Seong Eun, actriz a cargo del protagónico femenino.

Muchas de estas imágenes fueron modificadas parcialmente por los autores para guardar reserva sobre el look total hasta que este sea revelado oficialmente por la producción.

Hwang In Yeop y Choi Seong Eun en el set de The sound of magic. Foto: Twitter / @HIYLAT

Hwang In Yeop y Choi Seong Eun en el set de The sound of magic. Foto: Twitter / @HIYLAT

Hwang In Yeop como Na Il Deung en el set de The sound of magic. Foto: Twitter @HIYLAT