KINGDOM de Mnet: la tristeza de SF9 al recibir 0 votos en la primera ronda

El tercer episodio de KINGDOM de Mnet fue sorpresivo para los fanáticos de SF9. Los resultados preliminares de la primera ronda ubican a los intérpretes en el último lugar del ranking. Sin embargo, el dato más impactante fue que no lograron sumar puntos en la votación de sus colegas.

La misión ’To the world’ se completó con la performance de tres grupos en el capítulo emitido el jueves 15 de abril. SF9 presentó su canción “Jealous”/ “Now or never” del 2018.

Youngbin, Inseong, Jaeyoon, Dawon, Zuho, Taeyang, Hwiyoung y Chani tomaron el escenario que fue ambientado con espejos, telas y humo. El concepto estuvo inspirado en la película y novela El perfume. Rowoon no participó en esta grabación por temas de agenda.

Hacia el final del episodio, se procedió a revelar el puntaje de dos criterios de evaluación de Kingdom: el asignado por expertos y la votación entre los mismos concursantes. Esto adelanta el 50% del resultado final de la ronda.

SF9 quedó cuarto en según la elección del jurado; pero en el siguiente criterio recibieron cero puntos y fueron desplazados al final del ranking. La decepción de los ocho miembros presentes fue clara.

KINGDOM: tabla inicial de la primera ronda. Foto: Mnet

SF9: Inseong comenta el resultado de la primera ronda en Kingdom. Foto: Mnet

“Cuando oímos nuestra posición, realmente me sentí triste. No logramos ni siquiera un voto de la evaluación entre participantes. Como escuchamos los resultados junto a los otros equipos, me sentí avergonzado. Me pregunté qué habrían pensado al ver nuestra presentación. ¿Tal vez no tuvo mucho impacto? ¿Creerán que no somos tan buenos? Traté de no pensar ello, pero era inevitable”, expresó Inseong.

Entre los fans del grupo K-pop también hay descontento por estos resultados. Algunos apuntan a la desigualdad entre el presupuesto de los escenarios de KINGDOM. Días atrás, se publicó en medios coreanos que hubo desorganización en la producción de la primera ronda. Solo tres grupos fueron notificados de que podían usar implementos más costosos para sus presentaciones.

Votación de fans en Kingdom

El ranking mostrado en el programa no es definitivo para la primera ronda pues la votación de fans tiene un peso del 40%. Para apoyar a SF9, BTOB, The Boyz, ATEEZ, Stray Kids o iKON puedes dirigirte a la app Whosfan.

La votación en KINGDOM es gratuita y durará hasta el domingo 18 de abril a las 11.59 p. m.