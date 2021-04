Vincenzo: Song Joong Ki y Yoon Bok In lloran al grabar emotivas escenas

Con cuatro capítulos antes de su fin, el drama coreano Vincenzo entregó el que hasta ahora se considera su mejor episodio en lo que va de la temporada. Este dejó lucir las habilidades de Song Joong Ki, Jeon Yeo Been, Taecyeon y sus compañeros del reparto al navegar por la comedia, el suspenso, la emotividad y la tragedia hasta lo más oscuro de la venganza.

El acercamiento de Vincenzo a su madre biológica es quizá la parte más humana que se ha visto del personaje principal, un astuto consigliere de la mafia que —hasta antes de regresar a Corea— vivía acostumbrado a dejar sus sentimientos de lado.

Gracias a Hong Cha Young (interpretada por Jeon Yeo Been), la señora Oh Kyung Ja pudo tener una fotografía con su hijo y pedirle perdón por haberse separado de él cuando era niño. Aunque no dijeron abiertamente que ya sabían la verdad el uno del otro, esta reunión era un primer paso a que formasen una familia nuevamente.

Estas emociones recorrieron el set al filmar la sesión fotográfica. La directora y los demás presentes se conmovieron mientras grababan los primeros planos de Song Joong Ki y la actriz Yoon Bok In, quienes debían tener lágrimas en los ojos.

“Estoy realmente triste”, comentó apenado el actor tras oír el corte y se levantó para componerse antes de continuar.

El detrás de cámaras ofrece otro ángulo del diálogo sincero entre madre-hijo. Ambos intérpretes están inmersos en expresar cómo su reunión sana lo que ocurrió en el pasado.

Con esta secuencia emotiva culminó la actuación especial de Yoon Bok In en Vincenzo. La actriz de 50 años se despidió de la serie de sábados y domingos que llegará a su fin el próximo 2 de mayo.

Puedes ver más tomas del Behind the scene de Vincenzo subtitulado al inglés en este clip.