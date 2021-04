Los actores Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun han tomado las portadas de los medios por detalles de una relación amorosa que, según los reportes, habría estado inmersa en un contexto de manipulación emocional. Los informes también señalan que el romance guardó relación con la polémica de Time.

¿Qué pasó entre la estrellas de K-dramas y por qué ha generado tanto revuelo? Revisa en este nota cómo comenzó su caso y qué dicen los portavoces de los involucrados.

Kim Jung Hyun y Seo Ji Hye

Todo comenzó el 8 de abril KST. Aquel día, un medio coreano reportó que Kim Jyung Hyun y Seo Ji Hye comenzaron a tener citas románticas después de coprotagonizar Crash landing on you (2019-2020).

La noticia entusiasmó a los fans que amaron a la pareja de la serie, pero fue desmentida por la agencia de la actriz en cuestión de minutos. Por su parte, la firma de Jung Hyun no se pronunció al respecto.

Dispatch revela fotos de Jung Hyun y Seo Ji Hye

La postura oficial fue replicada por Dispatch con un set de fotos de las presuntas citas. El medio coreano aseguró que los famosos habían estado saliendo por más de un año y que él se mudó al vecindario de su presunta pareja.

Como respuesta Culture Depot, la empresa de intérprete de 36 años, negó las especulaciones de romance una vez más, pero respaldó que ambos viven cerca y que concretaron reuniones privadas. Sin embargo, recalcó que los encuentros se dieron porque él evalúa la posibilidad de trasladarse a sus filas tras el final de su contrato con O& Entertainment en mayo.

Reporte de cita entre Seo Ji Hye y Kim Jung Hyun. Foto: Dispatch

Disputa de Kim Jung Hyun con su agencia

Horas después, ese mismo día, Hankyung reveló que Kim Jung Hyun y su actual representante se encuentran en disputa por la extensión del acuerdo de exclusividad.

Según el medio, la firma presentó una denuncia de conciliación para extender el contrato por 11 meses más, periodo que abarca la pausa total del actor de 30 años luego de su polémica por el drama Time.

Kim Jung Hyun y Seohyun eran los protagonistas de Time (2018), pero el actor se retiró del proyecto a mitad de su emisión. Foto: News1

¿Qué pasó con el K-drama Time?

En 2018, Kim Jung Hyun tuvo el protagónico de Time con Seohyun de Girls’ Generation, pero abandonó el proyecto a mitad del camino por cuestiones de salud, según alegó en ese entonces su firma.

La empresa también atribuyó a los mismos factores su actitud polémica. Como se recuerda, y por citar un ejemplo, en la rueda de prensa de la serie se mostró reacio con su coestrella femenina en particular.

Sin embargo, con el reporte de Hankyung, llegó una revelación de la propia firma sobre el mencionado caso. “Nuestra versión oficial de su salida fueron problemas de salud, pero la actitud de él fue controversial desde la presentación del drama debido a razones personales que involucraban a una persona del sexo opuesto”, declaró un portavoz de O& Entertainment.

Kim Jung Hyun en la conferencia de prensa de Time (2018). Foto: TopStar/News1

Seo Ye Ji involucrada con Kim Jung Hyun

En ese contexto, Dispatch lazó un reporte exclusivo que involucró por completo a Seo Ye Ji. Según el medio, la recordada estrella de It’s okay to not be okay habría sido novia de Jung Hyun en aquel entonces e influyó en el comportamiento del actor a través de manipulaciones emocionales.

Como prueba, el K-media presentó declaraciones del personal del drama y capturas de conversaciones vía KakaoTalk en las que se lee un discurso dominante y prohibitivo por parte de la fémina.

Respecto a la conducta del famoso, este incluye hostilidad hacia el staff femenino y Seohyun, y exigencias constantes de modificación del guion para evitar el skinship (contacto físico) y escenas amorosas con la actriz ídolo, por citar unos ejemplos.

Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun: resumen de su caso. Foto: Barunson E&A

Time: escenas eliminadas de Seohyun y Kim Hyun Jung

Dispatch afirmó que 13 escenas románticas o de skinship de Time fueron eliminadas o modificadas a petición de Kim Jung Hyun por la influencia de su pareja.

El medio tuvo acceso al guion original del proyecto y lo contrarrestó con la emisión final. De esta manera, encontró las tomas que cambiaron radicalmente con el objeto de evitar la cercanía entre los estelares.

Respecto a la estrella femenina, fuentes internas revelaron su afectación emocional a raíz de la conducta de su contraparte.

Seo Ye Ji cancela su agenda

La empresa de Seo Ye Ji informó que verificaban los hechos para emitir su postura. Mientras tanto, el día 12 la actriz canceló su asistencia a la premiere de su nueva película Recalled. Además, entró en debate su permanencia en el drama Island.

Confirman romance de Ye Ji y Jung Hyun

El 13 de abril KST llegó la postura oficial de Golde Medalist, empresa de la también modelo de 30 años. En esta, confirmó que ella y el recordado rey de Mr. Queen fueron novios en 2018 y desmintió fervientemente las acusaciones de manipulación en torno a su representada.

“No aceptamos el reporte controversial pues es difícil convencernos por sentido común de que el actor principal de un drama se comporte como si no tuviera libre albedrío, dependiendo de las palabras de alguien. Es casi imposible para un artista actuar y rodar sin ninguna voluntad”, se lee en un fragmento de su comunicado.

También compartió sobre Kim Jung Hyun: “Él expresó que tardaría un poco en pronunciarse sobre el tema debido a que otras cuestiones están involucradas”.