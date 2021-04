Kim Bum festeja 15 años de debut en víspera al estreno de Law school

El regreso de Kim Bum a los K-dramas coincide con un mes importante para el galán coreano: este 9 de abril cumplió 15 años de carrera como actor. Qué mejor forma de celebrarlo que ejerciendo su vocación.

Luego de salir del servicio militar en el 2020 y deleitar a sus fans con la intensidad de su performance en The tale of nine tailed, Kim Bum se convertirá en un estudiante de primer año de universidad en la serie Law school.

El drama de JTBC se estrenará en también en Netflix Latinoamérica este 14 de abril con el título de Facultad de Derecho. Como es habitual, la producción publicará dos capítulos semanales: uno cada miércoles y jueves.

Un día antes del lanzamiento de la serie de abogados, Kim Bum actualizó su Instagram para agradecer los regalos de sus admiradores. El actor de Boys over flowers celebró sonriente las muestras de afecto que llegaron de fanclubs locales e internacionales. “Muchas gracias, muchas gracias a todos. Sigamos juntos en el futuro”, escribió en la publicación.

Kim Bum protagoniza el drama Law School que se transmitirá por Netflix. Foto: Instagram

Kim Bum. Foto: Instagram @k.kbeom

Kim Bum: antes y después

Kim Bum debutó como actor en el 2006, con casi 17 años, tras postular al reality Survival Star Audition. Sus pininos frente a cámara fueron en el drama de MBC Rude woman y en la sitcom Unstoppable high kick. Los personajes que interpretaba en esta época correspondían a adolescentes de secundaria.

Cartel japonés de High Kick (2006). Kim Bum a la izquierda. Foto: Cinemart

Kim Bum en el drama Rude Woman (2006). Foto: MBC

El 2009 llegaría la serie que le dio fama mundial. Kim Bum se convirtió en So Yi Jeong, el F4 que se robó el corazón de los fans de Boys over flowers con su pícara sonrisa.

A raíz de este proyecto no solo tuvo un impulso en su carrera, sino también ganó la amistad de Lee Min Ho. Ambos actores y Jung Il Woo (del drama High kick) aún cultivan su cercanía a pesar de los años.

Kim Bum fue uno de los actores principales en Boys Over Flowers, drama del 2009. Foto: composición

Kim Bum trabajó en cine y televisión casi sin detenerse hasta el 2018, cuando fue convocado al servicio militar. Debido a una condición de salud crónica, cumplió su deber en la modalidad de trabajador público.

Al pasar los dos años reglamentarios, el actor se reencontró con sus fans, quienes no dejaron de comentar su ’eterna juventud’. Con 31 años, el actor mantiene el visual que lo hizo destacar cuando estaba en sus veintes.

El hecho de que su protagónico del 2021 lleve a Kim Bum de nuevo a las aulas como un alumno universitario comprueba dichos halagos a su apariencia.