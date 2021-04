Hueningkai de TXT realizó cover de “Youngblood”: así grabó el idol K-pop

En tendencia global se convirtió Hueningkai de TXT luego de que HYBE compartiera el cover que realizó a “Youngblood” de 5 Second of Summer para alegría de los Moa alrededor del mundo, quienes esperaron por unas semanas actualizaciones del maknae de origen hawaiano.

La agencia compartió el video en YouTube, donde ha superado los 386.400 reproducciones en solo 8 horas de haber sido liberado.

Pero no solo se lució en esta red social, también compartió en TikTok un clip mostrando dónde grabó el cover de “Youngblood” de 5 Second of Summer y el carisma que lo caracteriza para interpretarlo.

Como era de esperarse, los Moa volvieron trending topic en Twitter el hashtag #YoungBloodByHueningKai.

Posterior a los videos publicados, Hueningkai de TXT compartió tres fotografías desde la cuenta en Twitter @TXT_members con la siguiente leyenda.

¡Ah, y también estoy publicando la foto detrás de escena del cover aquí!

Asimismo, el post en Twitter sobre el cover de “Youngblood” de 5 Second of Summer realizado por Hueningkai de TXT superó los 116.200 ‘me gusta’, 46.000 retuits y más de 15.000 comentarios de los Moa.

El menor del grupo K-pop es uno de los más populares entre los Moa. Entre sus habilidades se encuentra que domina el piano, guitarra y batería.

“Youngblood” de 5 Second of Summer en español

Últimamente, nuestras conversaciones acaban

Como si fueran el último adiós.

Sí, uno de nosotros se embriagara demasiado,

Y llama al otro unas cien veces.

Así que, ¿a quién has estado llamado, cielo?

Nadie podría ocupar mi lugar.

Cuando miras a esos desconocidos,

Espero, por Dios, que veas mi rostro.

Esta es la versión original de 5 Second of Summer.