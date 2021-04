El 13 de abril, la agencia Golden Medalist confirmó que Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun fueron pareja, pero aclararon que la actriz no tuvo nada que ver con las decisiones que pudo haber tomado el actor cuando tuvieron la relación.

Ante esta situación, los nombres de los artistas coreanos son los más buscados en internet, no solo por la polémica generada, sino por los dramas o películas en los que han participado.

A continuación, te revelaremos una lista de los K-dramas y cintas más importantes donde han participado Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun.

Dramas de Seo Ye Ji

Con apenas 23 años de edad, Seo Ye Ji debutó en el mundo del entretenimiento con el drama Potato star 2013QR3.

Hasta el 2020, Seo Ye Ji trabajó en 12 producciones, de las cuales también destacó Moorim school de KBS en 2016.

Y como no olvidar el drama It’s okay to not be okay de tvN y por el que se encuentra nominada a mejor actriz en los Baeksang.

Dramas de Kim Jung Hyun

Por otro lado, se encuentra Kim Jung Hyun. A diferencia de Seo Ye Ji, el actor no es tan conocido a nivel global.

Su participación en Time junto a Seohyun despertó la curiosidad del público debido a su personalidad fría tanto fuera como dentro del drama.

Luego de una pausa en su trabajo como actor, regresó en Crash landing on you y acaparó la atención del público internacional.

Consolidó su fama gracias a Mr. Queen, donde dio vida al rey Cheol Jong.

¿Cómo se conocieron Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun?

Aunque ambos triunfaron en el mundo de los K-dramas, Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun se conocieron en una película.

En 2018, los actores estuvieron juntos en el rodaje de Remembering first love, una cinta de género drama romance.

Kim Jung Hyun dio vida a Woo Jin, un chico tímido que sueña con ser músico y se enamora de Yeon Soo, interpretada por Seo Ye Ji, una joven atrevida y soñadora. Sus personalidades diferentes será lo que les atraerá uno del otro, pero unos acontecimientos inesperados podrían separarlos.