Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun: confirman que fueron novios y niegan manipulación

Luego de que la actitud de Kim Jung Hyun con Seohyun haya generado polémica, además de la vinculación de Seo Ye Ji en el problema, la agencia de la actriz de It’s okay to not be okay emitió un extenso comunicado confirmando que los actores tuvieron una relación.

Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun son los actores que más búsquedas en internet han generado los últimos días. Foto: Starnews

Asimismo, Gold Medalist pidió perdón a los fans de la artista por su ausencia en el evento de su nueva película Recalled.

Respecto a los chats de Kakako talk entre Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun, difundidos por Dispatch, la agencia coreana aseguró que la controversia relacionada con el drama Time no fue causada por la recordada Moon Young. Con ello se rechazó la teoría difundida por diversos medios coreanos sobre manipulación por parte de la actriz hacia el actor de 31 años.

Asimismo, Gold Medalist reveló que existe otro chat donde el actor de Crash lansing on you le “pide a su entonces pareja que no filme una escena de beso”.

Seo Ye Ji y Kim Jung Hyun en Remembering first love. Foto: Barunson E&A

Finalmente, la empresa representante negó las acusaciones sobre violencia escolar que vinculaban a Seo Ye Ji y su asistencia a la Universidad Complutense en Madrid, España.

Seo Ye Ji

Esta es la traducción al español de todo el comunicado de Gold Medalist respecto a la situación de la actriz de It’s okay to not be okay.

“Hola, somos Gold Medalist.

Esta es nuestra respuesta oficial de los informes recientes sobre Seo Ye Ji, una actriz perteneciente a la compañía.

En primer lugar, nos disculpamos de antemano por el retraso en presentar nuestra posición oficial.

Como resultado de lo dicho por parte de Kim Jung Hyun, hemos confirmado claramente que la controversia relacionada con el drama no fue causada por Seo Je Yi y queremos presentar nuestra posición.

Sin embargo, opinamos que tomaría tiempo expresar esta posición debido a la superposición de varias cuestiones. En la situación de aumento de la controversia en curso, consideramos que podemos anunciar nuestros argumentos primero.

Nos disculpamos sinceramente por el daño causado a los funcionarios de cine, otros actores y reporteros que no estaban en la conferencia de prensa de la película Recall.

Aparte de la posición de Kim Jung Hyun, tomaremos nuestra posición. A medida que avanza la controversia, es difícil convencernos por sentido común de que el actor principal de un drama se comporte como si no tuviera libre albedrío, dependiendo de las palabras de alguien. Es casi imposible para un artista actuar y rodar sin ninguna voluntad.

Aunque no aparece en el chat público, hubo otra conversación en ese momento en la que Kim Jung Hyun le preguntó a Seo Ye Ji, que estaba filmando otro drama, que no grabara un beso, pero también hubo conversaciones celosas entre la señorita Seo y su pareja sobre la desolación con otros en la ceremonia de Don’t do it. Esta es una lucha de afecto común entre los actores que son pareja en la industria. Sin embargo, todos los artistas no están en una disputa amorosa, y el rodaje continuó normalmente.

Creo que Kim Jung Hyun debe haber tenido otras circunstancias personales inevitables. Además, creo que la parte reportada fue una conversación entre individuos que no debió ser revelada, lo que causó un gran malentendido porque no tuvo en cuenta que era una conversación muy privada entre la pareja. Como resultado, estamos profundamente recapacitando acerca de los problemas de amor que han sido plantados por sentimientos inmaduros individuales.

En los últimos años, ha habido muchas preguntas relacionadas con la educación de calligraphy, por lo que prestaremos esta posición y responderemos a los hechos de la relación. La señorita Seo Ye Ji recibió un aviso de aceptación en la Universidad Complutense de Madrid, España, pero no pudo asistir a la universidad con normalidad cuando comenzó sus actividades en Corea.

También señalamos que las acusaciones adicionales de violencia escolar no son ciertas en absoluto.

Una vez más, nos disculpamos de antemano por las preocupaciones causadas”.