Seo Ye Ji: agencia aclara dudas sobre sus estudios en España

Luego de declarar sobre la participación de Seo Ye Ji en la controversia de Kim Jung Hyun, la agencia Golden Medalist aclaró cuestionamientos sobre la formación académica de la actriz en España.

Por reportes de medios locales respecto a la famosa coreana, se manejaba la información de que ella había se había graduado de la Universidad Complutense de Madrid. Sin embargo, en su reciente actualización la empresa descarta el caso y explica el por qué.

Seo Ye Ji: agencia respondió preguntas sobre los estudios de la actriz coreana. Foto: OSEN

¿Qué dijo Seo Ye Ji sobre sus estudios?

En el 2017, Seo Ye Ji apareció como invitada en el capítulo 65 del programa de variedades Knowing bros. En aquel entonces, venía de brillar en Hwarang: the poet warrior youth y se alistaba para el K-drama Save me.

Durante su participación, compartió detalles de su vida personal. Uno de estos puntos fue su formación académica. “Me estaba preparando para ingresar a la universidad y me fascinó la pronunciación del español. La gente de España habla en un tono de voz bajo. Era similar al mío. Eso me dio curiosidad, así que les rogué a mis padres que me dejaran ir“, manifestó sobre el tema.

Ante ello el elenco preguntó: “¿Fuiste a la universidad allí? ¿Una universidad española? ¿Sola?”. La recordada Ko Moon Young de It’s okay to not be okay asintió con la cabeza y sus palabras.

Después del programa se publicaron reportes sobre el título universitario que habría obtenido por sus estudios. Sin embargo, en una entrevista de octubre de ese mismo año la estrella de K-dramas lo desmintió. También descartó que quiso especializarse en locución, como se difundía.

Ella dijo: “¿Por qué la gente se aferra a mi pasado? Se habla de que fui a España cuando era más joven porque quería estudiar para ser locutora y me gradué allí. Estudié en el extranjero, en España, porque me gustó, pero no hice posgrado en la universidad. Nunca soñé con convertirme en locutor. Nunca he dicho eso“.

Respecto a las declaraciones de Seo Ye Ji, en aquel entonces, su agencia replicó: “Cometió un error en el programa de variedades porque estaba nerviosa y luego, de repente, le hicieron una pregunta en un ambiente desconocido. Trató de corregir eso inmediatamente en una entrevista posterior”.

Seo Ye Ji es una actriz, modelo y MC coreana de 31 años. Foto: Golden Medallist

Aclaración de Golden Medalist

En su reciente pronunciamiento, Golden Medalist volvió a abordar los cuestionamientos sobre los estudios de su artista en España. “Hemos recibido muchas preguntas sobre la formación académica de Seo Ye Ji recientemente, así que aprovecharemos esta oportunidad para responder. Seo Ye Ji se había preparado para la admisión a la Universidad Complutense de Madrid, pero no pudo asistir normalmente cuando comenzó su carrera como actriz en Corea”, aseguró la firma.