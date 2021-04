Youn Yuh Jung acaba de hacer historia al llevarse a casa el reconocimiento a la mejor actriz de reparto de los Bafta por su trabajo en la película dramática Minari.

Youn Yuh Jung es una actriz surcoreana de 73 años. Debutó en el rubro en 1985. Foto: Naver

La edición 74 de los premios otorgados por la Academia Británica de Cine y Televisión se concretó los días 10 y 11 de abril, ambas fechas con transmisión virtual desde el Royal Albert Hall, de Londres, para el mundo entero.

En la segunda cita, la veterana de 73 años alzó la presea a mejor actriz de reparto por su caracterización de la abuela Soonja en Minari, cinta dirigida por el cineasta estadounidense-coreano Lee Isaac Chung que cuenta las peripecias de una familia de Corea del Sur que migra desde su natal país a Arkansas, en Estados Unidos.

El logro le permitió, además, convertirse en la primera intérprete coreana en alzar una presea de los British Academy Film Awards por calidad actoral.

Discurso de Youn Yuh Jung

La veterana Youn Yuh Jung, quien tiene en su repertorio más de 40 K-dramas y 26 películas, también captó la atención por el discurso de aceptación que brindó en inglés tras su sorpresa inicial al conocerse ganadora de la categoría. Ella incluyó una singular broma a los británicos que fue ampliamente replicada por los internautas locales e internacionales.

Publicación de los Bafta sobre el triunfo de Youn Yuh Jung. Foto: captura Twitter / @BAFTA

Este fue su mensaje: “No sé cómo decir esto, me siento muy honrada de estar nominada. No, no, ahora soy la ganadora. En primer lugar, me gustaría expresar mi más sentido pésame por su duque de Edimburgo. Muchas gracias por este premio. Cada premio es significativo, pero este especialmente, porque (significa que soy) reconocida por los británicos, conocidos como gente muy arrogante, y me aprobaron como una buena actriz, así que soy muy, muy privilegiada y feliz. Gracias, muchas gracias. Gracias a los que votaron por mí. Muchas gracias, Bafta”.