Después de filtrarse el histórico pago que recibiría Kim Soo Hyun por cada capítulo grabado de su nueva serie That night, los medios coreanos reavivaron el debate en torno a la brecha salarial existente entre actores y actrices de K-dramas.

A finales de marzo, OSEN informó que la producción del nuevo proyecto asignó a Kim Soo Hyun 500 millones de wones (aproximadamente 440.000 dólares americanos) como pago mínimo por cada uno de sus episodios.

Dicha cantidad reafirmó al famoso de 33 años en la cima del listado de actores mejor pagados de la industria, posición que ganó desde su trabajo en el éxito de tvN y Netflix It’s okay to not be okay. También motivó el resurgimiento de la discusión en los medios locales por la diferencia innegable entre el salario que perciben varones y mujeres del rubro.

Conforme a los reportes, fue difícil hallar actrices de primera categoría (como Jun Ji Hyun, según parámetros locales) que percibieran más de 100 millones de wones (aproximadamente 85.000 dólares americanos) por cada episodio de una serie dramática.

Si bien la citada cifra puede verse alta, los medios resaltan que es una fracción en comparación con el pago promedio asignado a los protagonistas masculinos, que es 200 millones de wones.

Jun Ji Hyun es una de las actrices coreanas de K-dramas con el salario por capítulo más elevado. Foto: Culture Depot

¿A qué se debe la brecha?

Expertos de la industria afirman dos grandes razones que podrían explicar la brecha. La primera sería el hecho de que, desde sus perspectivas, los K-dramas se centran más en los protagonistas masculinos que en los femeninos.

La segunda razón radica en la popularidad superior de los estelares varones en el extranjero. Bajo esta premisa, reiteran que la fama a nivel internacional influye en el salario de un actor y juega un papel relevante en la diferencia salarial.

Lee Min Ho, Hyun Bin, Kim Hyun Joong, Kim Soo Hyun son algunos de los actores coreanos más populares. Foto: composición LR / MYM / Golden Medalist

Diferencia salarial en Corea del Sur

La industria de la actuación no es la única afectada, ya que se trata de una problemática en todo Corea del Sur. Según comparte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país asiático presenta la cifra más alta de diferencia salarial entre varones y mujeres en todo el mundo (32,5% en este último periodo). A su vez, ha ostentado el primer lugar desde que el ente empezó a elevar el informe en 2002.