La actriz de Vincenzo que apareció en Heartstrings diez años atrás

El K-drama Vincenzo tiene un amplio elenco de personajes secundarios que, junto con Song Joong Ki, Jeon Yeo Been y Ok Taecyeon, dan vida a entretenidas escenas. Específicamente, nos referimos a los inquilinos de Plaza Geumga, aquellos peculiares hombres y mujeres que fueron revelando sus habilidades escondidas a medida que avanzó el drama.

Entre ellas, aparece la enigmática Seo Mi Ri, la pianista del edificio que tiene un aura fantasmagórico. Ella es interpretada por Kim Yoon Hye, actriz de 29 años de la agencia Sidus HQ.

Kim Yoon Hye en Vincenzo (2020). Foto: MBC

Yoon Hye inició su carrera como modelo en el 2002 al aparecer en Vogue Girl Corea y años después pasó a la actuación. Uno de sus primeros papeles en los K-dramas la llevó a rivalizar (en la ficción) con Park Shin Hye: la miniserie Heartstrings.

Este drama se estrenó hace 10 años, en el 2011, y contaba la historia de estudiantes en una universidad de artes. Los actores principales fueron Shin Hye y Jung Yonghwa. Kim Yoon Hye se convirtió en Han Hee Joo, hija del presidente de la universidad que desea a toda costa resaltar entre sus compañeros.

Quienes vieron el drama deben recordar sus escenas con Kang Min Hyuk, quien interpretaba Joon Hee, baterista de la banda The Stupid. El músico se enamoró a primera vista de Hee Joo a pesar de su carácter engreído.

Kim Yoon Hye en Heartstrings (2011). Foto: MBC

Otros dramas de Kim Yoon Hye

Tras Heartstrings o Cuerdas del corazón, que grabó cuando tenía 19, Kim Yoon Hye apareció en películas como la comedia Ghost Sweepers (2012), donde actuó como una tarotista y protagonizó la cinta de misterio Steel Cold Winter (2013)

Kim Yoon Hye en Ghost Sweepers (2012). Foto: Soompi

Con el drama Flower boy next door (2013), Kim Yoon Hye volvió a coincidir con Park Shin Hye. Luego, tuvo un papel secundario en The vampire detective de OCN y en el 2017 fue la second lead femenina del drama histórico My sassy girl (disponible en Netflix).

Kim Yoon Hye con el traje de época para el drama My Sassy Girl (2017). Foto: SBS

Después de encarnar a una oficial de policía en The third charm de JTBC (2018), Kim Yoon Hye se convirtió en una presentadora de noticias para el K-drama 18 again. Este fue su último proyecto antes de participar en Vincenzo.