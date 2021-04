ITZY revela la lista completa de canciones de su miniálbum Guess who

El 12 de abril KST, ITZY ha presentado en un nuevo poster el setlist completo de Guess who, su nuevo y cuarto miniálbum musical. El material discográfico, programado para salir a finales del mes, marcará su regreso oficial a más de medio año de su exitoso E.P Not shy.

Conforme la información incluida en el afiche, el próximo EP del representativo grupo de la nueva generación K-pop contará con seis pistas musicales, incluyendo el título promocional.

Setlist de Guess who

El orden de mención responde a la posición que cada una de las canciones ocupan en el disco de Yuna, Yeji, Ryujin, Lia y Chaeryeong.

“마피아 in the morning (Mafia in the morning)” - Title

“Sorry not sorry”

“Kidding me”

“Wild wild west”

“Shoot!”

“Tennis (0:0)”

Nueva imagen promocional de Guess who, de ITZY. Foto: JYP

“Mafia in the morning”, por J. Y. Park

El póster promocional indica que el título promocional de Guess who, “Mafia in the morning”, cuenta con el trabajo de J. Y. Park en la letra, composición y arreglo. El citado creador es el reconocido fundador de J. Y. P. Entertainment, actual agencia de gestión de ITZY. Anteriormente, ha colaborado con las famosas coreanas en dos canciones principales: “Icy” y “Not shy”.

Horarios para el estreno de Guess who

Guess who será estrenado el viernes 30 de abril a la 1.00 p. m. KST. Si eres de Latinoamérica o España, puedes revisar aquí el respectivo horario según tu país.