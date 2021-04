Nuevos ingresos de dramas y películas coreanas en Netflix en abril. Estas historias llegan a sumarse a las series en emisión Vincenzo y Navillera que continuarán estrenando capítulos cada semana de este mes.

Entre las novedades se cuenta la película Noche en el paraíso (presentada en el Festival de Venecia), el nuevo K-drama de Kim Bum y finalmente el lanzamiento de las series Run On y Un amor tan hermoso.

Train to Busan 2 / Estación zombie 2: Península

Fecha de estreno: 1 de abril

El mes comenzó con la secuela de la mundialmente conocida cinta de zombies Train to Busan. Esta vez, Estación Zombie 2 se desarrolla cuatro años después de su predecesora. El soldado Jungseok, que escapó de la península coreana tras la infestación, regresa a buscar un objeto valioso. Ahí descubrirá que, contra todo pronóstico, aún quedan sobrevivientes.

Los protagonistas son Kang Dong Won (A violent prosecutor, Master) y Lee Jung Hyun (Alice in Earnestland, The Battleship Island)

Noche en el paraíso

Fecha de estreno: 9 de abril

Tae Gu es uno de los mejores gángsters de la banda criminal de Mr. Yang. Sin embargo, querer alejarse de ese mundo desata una tragedia. Para escapar de la cacería, se esconde temporalmente en la isla de Jeju. Aquí conoce a Jae Yeon, nieta de un dealer de armas, que también está agobiada por sus propios demonios.

Night in paradise fue dirigida por Park Hoon Jung, creador del thriller The witch: part 1 y New world.

El reparto está liderado por Uhm Tae Goo (The age of shadows), Jeon Yeo Been (Vincenzo) y Cha Seung Won (Hwayugi)

Run On

Fecha de estreno: 10 de abril (16 episodios)

El amor es la meta, drama de JTBC sobre romance ambientado en el deporte finalmente llega a Netflix. A meses de su premiere en Corea, el público latinoaméricano podrá emocionarse con la relación de Ki Sun Gyum y Oh Mi Joo, un ex atleta de velocidad y una traductora de películas.

Actúan Im Si Wan, Shin Se Kyung, Choi Soo Young y Kang Tae Oh.

Law School

Fecha de estreno: 14 de abril (dos episodios semanales)

En el catálogo de Netflix Latinoamérica no podía faltar un nuevo drama en emisión. Se trata de Law School, una historia de aprendices y profesores de derecho que deberán investigar un caso de asesinato dentro de su universidad.

Aquí llega el esperado protagónico de Kim Bum, recordado F4 de Boys over flowers, que con 35 años encarnará al inteligente estudiante Han Joon Hwi. Su co-estrella es Ryu Hye Young, conocida por su papel de Bora en Reply 1988.

Un amor tan hermoso

Fecha de estreno: 15 de abril

El remake coreano de la serie china A love so beautiful, fue otra producción que se hizo esperar en Netflix. Finalmente, el romance escolar se podrá ver en Latinoamérica con sus 24 episodios completos.

Soo Joo Yeon es Shin So Ri, la alegre estudiante que tiene un crush con su compañero de colegio Cha Heon (Kim Yo Han).

Lovestruck in the city

Fecha de estreno: 28 de abril

En un formato poco convencional, el drama Amor en la ciudad presenta el turbulento romance entre Park Jae Won, un arquitecto, y Lee Eun Oh, una publicista que tiene una falsa identidad.

Ji Chang Wook y Kim Ji Won protagonizan este drama que terminó su emisión el 16 de febrero. Lovestruck in the city se estrena en Netflix Latinoamérica con sus 17 episodios completos.

.