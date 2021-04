Kingdom Mnet Ep 2: Stray Kids gana en Introductory Stage, ver presentaciones

¿Cuál es el ranking final de la votación Introductory Stage de Kingdom? El episodio 2 del reality de Mnet completó la lista de resultados que había liberado en su capítulo de estreno. Según el recuento de votos, el primer lugar y el bono de 1.000 puntos es para Stray Kids.

Kingdom: Legendary War de Mnet es un programa de competencia que reúne a seis grupos masculinos de K-pop: ATEEZ, THE BOYZ, iKON, Stray Kids, BTOB y SF9. A través de cuatro misiones en las que muestran performances especiales, las boybands tratarán de reunir puntos para obtener la victoria.

Sin embargo, más allá de los rankings, el verdadero atractivo del programa es la calidad de la puesta en escena de cada uno de los artistas invitados. Un tema que no debe perderse de vista.

Resultados completos del Introductory stage

En el capítulo anterior, se reveló la posición de BTOB, SF9 y ATEEZ en el ranking de la misión preliminar de KINGDOM. Para esta fase, solo se contabilizaron los votos de fans globales por la app Whosfan. El ganador recibía un bono de puntaje y además podía decidir el orden de presentaciones para la misión 1: To the world

Este es el resultado completo:

Stray Kids: 690,970 votos THE BOYZ: 574,273 votos BTOB: 540,621 votos SF9: 533,458 votos ATEEZ: 504,215 votos iKON: 489,691 votos.

Presentaciones de To The world

La primera misión de KINGDOM se llamó To the world: elegir una canción propia con el mensaje que anhelen mostrar al mundo.

En este este episodio se vio lo que prepararon THE BOYZ, iKON y BTOB.

THE BOYZ: “No Air” (A Song of Ice and Fire)

iKON: “Love Scenario” + “Killing me”

BTOB: “Missing You” (Theater version)

¿Cuándo reinicia la votación de Kingdom?

A partir de ahora, cada misión se evalúa con cuatro criterios. Los fans pueden participar en dos de ellos: votos vía Whosfan (40%) y el streaming de video en YouTube (10%).

Para la misión 1, la votación se iniciará el próximo jueves 15 de abril y durará hasta el domingo 18.

Mnet también anunció que los videos FULL VERSION se lanzan una vez que las presentaciones se emitieran por televisión. Las vistas se contabilizan por el mismo periodo de duración

Reglas sobre streaming en Kingdom Legendary War. Foto: Mnet FB

OBSERVACIÓN: Lo anterior significa que el stream de video de estos tres grupos será contabilizado por un máximo de siete días, hasta la emisión del siguiente episodio. La próxima semana solo se contarán las views de los grupos que faltaban presentarse. El periodo de evaluación es el mismo para todos los concursantes.