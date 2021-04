Yeri, de Red Velvet, y Hongseok, de PENTAGON, protagonizarán Blue birthday

Los famosos idols Yeri y Hongesok, respectivos miembros de Red Velvet y PENTAGON, fueron anunciados como protagonistas del próximo K-drama romántico y de fantasía Blue birthday.

La noticia fue confirmada el 7 de abril por la productora Playlist. Asimismo, se revelaron algunos detalles de lo que será esta producción coreana que verá la luz en 2021.

¿De qué trata Blue birthday?

El día de su cumpleaños, Oh Ha Rin descubre de forma accidental una foto perdida de su primer amor, quien se quitó la vida exactamente hace 10 años. Haciendo uso de este recuerdo, tendrá la oportunidad de viajar en el tiempo y volver a su onomástico de una década atrás, durante los sucesos previos a la fatal decisión del joven. ¿Podrá cambiar el destino de su amor esta vez?

Estreno de Blue birthday

La primera lectura del guion del melodrama se concretó el 5 de abril, y se anticipa que llegará a los fans en el verano del 2021 (entre junio y agosto).

Lectura del guion de Blue birthday, nuevo drama con Yeri y Hongseok. Foto: Playlist

Sobre Yeri, de Red Velvet

Red Velvet debutó en 2014 como cuarteto, pero Kim Ye Rim (nombre real) se unió al conjunto un año después en la posición de vocalista y maknae. Desde entonces, ha ido ganando terreno en el ámbito del K-pop por su talento y carisma.

Sobre su faceta de actriz, en 2016 realizó un cameo en la recordada serie Descendants of the sun, y en marzo reciente se lanzó el minidrama Mint condition, su primer protagónico.

Sobre Hongseok, de PENTAGON

Por su parte, Yang Hongseok debutó en octubre del 2016 como miembro de PENTAGON, grupo donde actualmente se desempeña como vocalista central mientras el líder, Hui, y el integrante mayor, Jinho, cumplen el servicio militar.

En el plano actoral, ha mostrado sus dotes con los webdramas Best chicken, On the campus y Anniversary anyway. También participó en la película familiar The love that’s left, del 2017.