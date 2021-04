Hani, de EXID, revela que estudia Psicología para ayudar a jóvenes del medio

Hani, actriz y miembro del grupo K-pop EXID, ha compartido que estudia Psicología para ayudar a sus hoobaes de la industria que atraviesan dificultades.

La famosa coreana de 30 años apareció como invitada especial en la edición del 5 de abril de Ask us anything fortune teller, un sintonizado programa de la KBS Joy cuya temática gira en torno a las confesiones sinceras de los asistentes.

Ask us anything fortune teller es conducido por Lee Soo Geun y Seo Jang Hoon. Foto: KBS Joy

Durante la charla, el MC Seo Jang Hoon le consultó respecto a su objetivo en la vida, y esto fue lo que replicó la cantante: “Puede sonar mejor de lo que es, pero recientemente comencé a estudiar Psicología”.

“Todavía no estoy segura de qué es lo que quiero hacer con ella (la carrera) en particular, pero quiero ayudar a las personas en esta industria en la que he estado durante años”. Ella se explayó: “Quiero ayudar a mis hoobaes, y pensé que quizás podría darles un mejor consejo de esta manera”.

Hani en Ask us anything fortune teller. Foto: KBS Joy

Después de escuchar la motivación de la estrella de K-dramas, Seo Jang Hoon brindó su opinión personal y un mensaje de aliento.

“Honestamente, es una idea increíble. Sin embargo, me angustia que seas una persona muy preocupada. Tienes que estar bien contigo misma para poder dar buenos consejos a los demás. Así que deja de afligirte demasiado y trata de ser más feliz”, manifestó el presentador de 46 años y reconocido exjugador de baloncesto.

Finalmente, a las palabras del también exdeportista, Ahn Hee Yeon (nombre real) respondió: “Tienes razón. Quiero decir, estoy bastante feliz en este momento, pero intentaré serlo más”.

Hani en Ask us anything fortune teller. Foto: KBS Joy

Sobre Hani de EXID

Hani ingresó al rubro del K-pop en 2012 como miembro de EXID, grupo que tuvo perfil bajo en sus primeros años hasta que su popularidad se disparó desde el 2014.

Actualmente, todas las integrantes del mismo se separaron de su agencia matriz Banana Culture y firmaron con otras empresas para sus promociones individuales.

Por su parte, la idol decidió unirse a la familia Sublime Artist Agency, desde la que desarrolla activamente su faceta como actriz, pero bajo su nombre real Ahn Hee Yeon.