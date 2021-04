BTS, BLACKPINK y NCT 127 demuestran su presencia en el mercado musical internacional al figurar como los únicos grupos coreanos en contienda por los iHeartRadio Music Awards 2021, premiación musical estadounidense que reveló su lista completa de nominados este 7 de abril ET.

Junto con la relación de aspirantes se dio inicio a las votaciones, y aquí compartimos cómo los fans pueden apoyar a sus artistas favoritos en las categorías abiertas al público.

Logo de los premios de iHeartRadio. Foto: FOX

iHeartRadio Music Awards 2021: nominados

Para esta octava edición, los iHeartRadio Music Awards han presentado más de 35 divisiones (entre las que pueden ser votadas y las que no), pero por cuestiones prácticas compartiremos solo las que competen a los ídolos del K-pop.

NCT 127 en iHeartRadio Music Awards 2021

La subunidad del grupo multinacional NCT ha sido nominada al best fan army (mejor ejército de fans) por NCTzen.

Nominación de NCT 127. Foto: iHeartRadio

BLACKPINK en iHeartRadio Music Awards 2021

La girlband BLACKPINK obtuvo dos nominaciones: best fan army por BLINK y mejor video musical por el MV “How you like that”.

Nominación de NCT 127. Foto: iHeartRadio

BTS en iHeartRadio Music Awards 2021

Finalmente, el famoso septeto BTS se hizo presente en cuatro categorías de los iHeartRadio Music Awards 2021:

Mejor dúo / Grupo del año

Mejor ejército de fans por ARMY

Mejor video musical por “Dynamite”

Mejor coreografía por “Dynamite” (coreógrafo Son Sung Deuk)

Nominación de BTS. Foto: iHeartRadio

iHeartRadio Music Awards 2021: ¿cómo votar por BTS, BLACKPINK o NCT?

De las citadas categorías, solo pueden recibir el voto del público best fan army, mejor video musical y mejor coreografía. Mejor dúo o grupo del año será elegida tras deliberación de expertos.

Dicho esto, existen dos maneras para apoyar a tu artista:

Votar en Twitter por los iHeartRadio Music Awards 2021

La dinámica es sencilla. Solo debes tuitear de forma apropiada los hashtags de la categoría y el nominado de tu predilección.

Puedes usar los siguientes formatos en inglés:

I vote #NCTzen for #BestFanArmy on #iHeartAwards @NCTsmtown_127

I vote #BLINK for #BestFanArmy on #iHeartAwards @BLACKPINK

I vote #HowYouLikeThat for #BestMusicVideo on #iHeartAwards @BLACKPINK

I vote #ARMY for #BestFanArmy on #iHeartAwards @BTS_twt

I vote #Dynamite for #BestMusicVideo on #iHeartAwards @BTS_twt

I vote #Dynamite for #FaveChoreography on #iHeartAwards @BTS_twt

Consideraciones

Solo puedes votar por una categoría en cada tuit

Puede emitir hasta 50 votos por categoría

Un retuit equivale a 1 voto

Una respuesta a tu tuit también equivale a 1 voto

Votar en la web de iHeartRadio Music Awards 2021

También puedes votar directamente desde la página web de la premiación: iHeartRadio.com/awards. Sin embargo, esta opción solo está disponible en algunas regiones.

Página web de iHeartRadio Music Awards 2021. Foto: captura iheart.com/music-awards/

¿Hasta cuándo puedo votar?

Las votaciones abrieron el 7 de abril y cerrarán el 19 de mayo a las 11.59 p. m. ET.

¿Cuándo serán los iHeartRadio Music Awards 2021?

Los iHeartRadio Music Awards 2021 serán trasmitidos en vivo desde el Dolby Theatre, de Los Ángeles, el jueves 27 de mayo a las 8.00 p. m. ET. Los fans podrán seguirlo por el canal FOX y las estaciones de iHeartRadio.