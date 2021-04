Sehun de EXO actuará en drama de Song Hye Kyo y Jang Ki Yong

El drama comeback de Song Hye Kyo presenta nuevas adiciones a su elenco. Se trata de los idols Sehun de EXO y Yura de Girl’s Day, quienes confirmaron las buenas nuevas a través de sus respectivas agencias: SM Entertainment y Awesome Entertainment.

Now, we are breaking up (título temporal) es la serie de SBS que trae a Song Hye Kyo de regreso a la televisión. Encounter, K-drama más reciente de la actriz, se estrenó hace dos años y por ello hay notable expectativa por su retorno.

Además del protagónico de la llamada ’Reina de los melodramas’, el proyecto cuenta en el reparto principal con Jang Ki Yong, Choi Hee Seo y Kim Joo Heon. La trama se ambientará en el mundo de la moda y contará historias de parejas entre romances y rupturas.

Personajes de Now we’re breaking up

- Song Hye Kyo será Ha Young Eun, manager del equipo de diseño en una casa de modas. Es una mujer trendy, inteligente y realista.

- Jang Ki Yong será Yoon Jae Guk, un adinerado fotógrafo freelancer que además de ser apuesto, es ingenioso.

Actores del drama Now, we're breaking up. Foto: Naver

- Choi Hee Seo será Hwang Chi Sook, directora del área de diseño de la casa de modas. Ella asistió a la secundaria con la protagonista.

- Kim Joo Heon será Seok Do Hoon, el hábil CEO de una compañía de Relaciones Públicas.

Actores del drama Now, we're breaking up. Foto: Naver

- Sehun será un diseñador de la casa de modas y trabajará bajo la guía de Ha Young Eun y Hwang Cho Sook.

- Yura será Hye Rin, una celebridad muy popular con miles de fans en redes sociales.

Actores del drama Now, we're breaking up. Foto: Naver

¿Cuándo se estrena Now we’re breaking up?

El drama se estrenará en SBS en la segunda mitad del año. Song Hye Kyo y sus coestrellas comenzarán a grabar Now we’re breaking up en abril.

La famosa actriz publicó una fotografía del guion del primer episodio en sus redes sociales, lo que muestra que el elenco ya cuenta con la historia en sus manos y estaría a puertas de la sesión de lectura conjunta del libreto.