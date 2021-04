Jinyoung de GOT7 llegó a Perú por Willax con K-drama Cuando mi amor florece

Jinyoung de GOT7 y Ju So Nee son los jóvenes protagonistas de When my love blooms. Foto: Willax

When my love blooms con audio latino es el primer protagónico del idol K-pop Park Jinyoung que se trasmite en televisión abierta peruana.