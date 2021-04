Jimin Shop: fotos y videos de exposición exclusiva en honor a idol de BTS

Lo mejor de Jimin Shop ha llegado hasta ARMY internacional gracias a fotos y videos difundidos por los asistentes, y en este artículo compartimos todo lo que se vivió en la muestra especial en honor al vocalista de BTS.

Park Jimin es un cantante, bailarín, modelo y MC coreano de 25 años.

ARMY de Corea del Sur, específicamente @jiminshop_2020, creó la exhibición especial donde la única estrella era el artista de 25 años. La misma, originalmente estaba programada para ser realizada en setiembre del 2020, en el contexto del cumpleaños del idol, pero fue postergada debido a la pandemia de la COVID-19.

Tras la espera que duró medio año, este 3 y 4 de abril la exhibición fue concretada en Gangnam, Seúl, con las debidas medidas preventivas contra el virus. Ello incluyó la eliminación de las zonas Honey voice, I’m the best y Welcome u, por cuestiones de aforo.

Calendario de Jimin Shop. Foto: Twitter / @PJM_data

Sin embargo, los asistentes pudieron recorrer el crecimiento del famoso miembro de BTS a lo largo de los años, a través de fotos de los fans, lo cual fue el eje temático de la actividad. Asimismo, no faltaron “eventos de cartas coleccionables, sorteos de lotería y una ‘prueba de Jimin’”, tal como describió la fanbase Jimin Argentina.

Mira aquí todo lo que fue la exposición en honor al Bangtan Boy.

Salón central de Jimin Shop. Foto: Twitter / @jiminshop_2020

Muestra de Jimin Shop. Foto: Twitter / @jiminshop_2020

Muestra de Jimin Shop. Foto: Twitter / @jiminshop_2020

Jimintober

Park Jimin cumplirá un año más de vida el 13 de octubre y, aunque falta medio año para la fecha, sus fans ARMY en todo el mundo ya comenzaron las preparaciones para agasajarle a lo grande durante todo el mes.

Por ejemplo, @JIMINBAR_CHINA inició la recaudación de fondos para los proyectos que realizarán en el llamado “Jimintober”. En el pasado, algunas de las actividades organizadas por la fanbase de China fue la iluminación de edificios ubicados en concurridas ciudades del citado país con imágenes del famoso coreano y la colación de publicidades en el Time Square de New York, Estados Unidos.

Evento organizado por Jimin Bar China. Foto: Allkpop