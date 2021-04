Song Kang y Han So Hee: actores son captados en rodaje de Kdrama I know but

Después de confirmarse los protagónicos de Song Kang y Han So Hee en I know but (título provisional), las estrellas coreanas en ascenso emocionan a sus fans tras filtrarse imágenes de su trabajo en el rodaje del nuevo proyecto dramático de jTBC.

¿De qué trata I know but?

I know but está basado en el webtoon homónimo de Jung Seo, cómic digital que también recibe el nombre de Essential love culture, y narra la historia de Yoo Na Bi y Park Jae Uhn, dos jóvenes que darán vida a una historia de amor a pesar de sus desencuentros iniciales con el romántico sentimiento.

Tal como se vino reportando, esta es la descripción del actor que ofrece hasta ahora, y de manera oficial, la producción del nuevo K-drama.

“Park Jae Uhn cree que las citas son una pérdida de tiempo, pero le gusta coquetear. Aunque es amigable y agradable con todos, por dentro no tiene interés en los demás. Es un maestro en el flirteo, aunque no involucra sus emociones”.

Se sabe que el personaje de Song Kang es reservado sobre sus sentimientos; pero estará dispuesto a derribar sus barreras internas después de conocer a Yoo Na Bi.

Por otro lado, esta es la descripción del rol de la actriz Han So Hee, según descripción oficial: “Na Bi tuvo una experiencia desagradable con su primer amor. Por ello, ya no cree en el destino y jura no volver a enamorarse. No obstante, el encuentro con Park Jae Uhn hará trastabillar su determinación”.

Song Kang y Han So Hee confirmados como protagonistas por JTBC. Foto: composición Netflix/Yonhap

Fecha de estreno de I know but

El drama coreano I know but está dirigido por Kim Ga Ram y cuenta con el guion adaptado de Jung Won. Respecto a su estreno, está programado para comenzar a emitirse en junio, tras el final del próximo drama de los viernes y sábados Undercover.

Song Kang y Han So Hee en el rodaje

Tras brillar en Love alarm 2, Sweet home y Navillera, así luce Song Kang caracterizando a Park Jae Uhn en su nuevo proyecto. Asimismo, la estrella de The world of the married, Han So Hee, brilla con su performance de Yoo Na Bi, conforme sus nuevas imágenes filtradas en redes sociales.

Song Kang como Park Jae Uhn en I know but. Foto: Naver

I know but será el nuevo proyecto dramático de Song Kang después de Navillera. Foto: Naver

Song Kang y Han So Hee en el rodaje de I know but. Foto: Naver