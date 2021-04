Doramas en Viki dejan de ser gratis: Goblin, Mr. Queen, Strong woman y más

Seis aclamados K-dramas dejarán de ser gratis en Viki Rakuten en los próximos días. La referida plataforma internacional anunció los títulos recientemente, y aquí compartimos cuáles son para que puedas visualizarlos antes de que sean bloqueados, en caso seas usuario ‘free’.

¿Qué es Viki Rakuten?

Viki se ha convertido en uno de los servicios streaming predilectos para los fanáticos de la cultura popular asiática. Además de presentar un variado catálogo con series, programas y películas de Corea del Sur, China, Tailandia, Taiwán, Japón y más países del continente, ofrece la opción de acceso gratuito a numerosas de las citadas producciones. Solo necesitas registrarte creando una cuenta que puede estar vinculada a tu correo de Google o Facebook, por poner un ejemplo.

Por supuesto, la entrada a la programación más amplia es posible si el usuario adquiere una membresía llamada, de manera general, Viki Pass. La misma, está subdivida en tres modalidades con sus respectivos costos y beneficios.

K-dramas dejarán de ser gratuitos

Dentro de la programación ‘free’, hasta entonces se incluyeron estos seis famosos K-dramas que ahora requerirán suscripción a Viki Pass para poder ser visualizadas a partir del 21 de abril del 2021.

What’s wrong with secretary Kim?

Comedia romántica protagonizada por Park Seo Joon y Park Min Young. También puedes encontrarla en Viki como ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?

My ID is Gangnam Beauty

El primer protagónico televisado de Cha Eun Woo también será bloqueado para los usuarios ‘free’ de Viki. Esta serie de romance y humor también figura en la plataforma como Mi identificación es Belleza de Gangnam.

Strong woman Do Bong Soon

Otra de las comedia románticas que se despide de los usuarios libres. Strong woman Do Bong Soon o La poderosa mujer Do Bong Soon cuenta con el trabajo de Park Hyung Sik, Park Bo Young y Ji Soo en los roles principales.

Flower of evil

Serie de suspenso que marcó el gran regreso de Lee Joon Gi tras dos años de ausencia. El thriller también es conocido como Flores del mal, por su nombre en español, y cuenta con el trabajo coprotagónico de Moon Chae Won.

Mr. Queen

Comedia histórica que ganó tantas reacciones variadas como adeptos en Corea del Sur y a nivel internacional. Con Shin Hye Sun y Kim Jung Hyun en los papeles de la reina Soyeong y el rey Cheoljong, respectivamente.

Goblin

Melodrama ícono del 2016 protagonizado por Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Yoo In Na y Yook Sung Jae. También es conocido como Guardian: The lonely and great God.