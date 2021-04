Vincenzo: Yeo Been revela qué sintió al ver a Song Joong Ki en intensa escena

Song Joong Ki, Jeon Yeo Been y Ok Taecyeon, actores estrella del drama Vincenzo, se sentaron para las cámaras de The Swoon Netflix. En una conversación profunda del segmento Couch talk, la actriz que interpreta a Hong Cha Young describió aquellas escenas en las que se identificó emocionalmente con su personaje.

Yeo Been comentó que en realidad tiene muchos momentos para elegir, pues Cha Young es un personaje muy intenso en su expresividad. Uno de los que elogió Song Joong Ki fue cuando la abogada aparece por primera vez en el K-drama, durante un juicio enfrentándose a su padre. “Quedé impresionado por sus expresiones faciales (...) reflejó claramente la clase de personaje que era. Hizo un gran trabajo”, comentó el actor.

Hong Cha Young en el ep 1 de Vincenzo. Foto: captura The Swoon

La actriz recordó que hace poco grabaron una secuencia en la que se sintió muy inmersa en su rol. “Era un día muy frío y tuvimos que pasar la madrugada grabando. Era una escena en la que Vincenzo está batallando mucho”, trató de describir sin dar spoilers del momento.

“Pero Joong Ki también la pasó mal por estar grabando toda la noche. No solo el personaje, sino como actor también veía muy cansado y herido. Sentí mucha pena por Vincenzo. Me dio una sensación de anhelo mientras veía actuar a Song Joong Ki en esa escena”, comentó Jeon Yeo Bin.

Ok Taecyeon, Jeon Yeo Been y Song Joong Ki. Foto: captura The Swoon

Jeon Yeo Been y Song Joong Ki. Foto: captura The Swoon

“Era tarde, hacía frío, así que sentí admiración y respeto hacia Joong Ki por soportar estas condiciones difíciles. Eran sentimientos encontrados”.

Debido a que el actor de 35 años dijo que esa escena se vería a finales de marzo, algunos fans del drama especulan que podría haberse referido al enfrentamiento en el túnel, cuando Vincenzo lucha y sobrevive al ataque de tres sicarios en la noche.

Ese fue uno de los momentos clave para revelar cuánto importaba él para Hong Cha Young. Ella corre a su encuentro conmovida por verlo con vida.

Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de The Swoon.