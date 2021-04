Dramas coreanos en Netflix: Love alarm, Vagabond y más series imperdibles

Si tras el furor de Love Alarm buscas ‘engancharte’ a una nueva serie coreana, Netflix tiene en su catálogo opciones para todos los gustos. La plataforma presenta K-dramas desde los clásicos Boys over flowers y The Heirs, hasta las series en emisión de la temporada.

Pero si esperar un capítulo por semana no es lo tuyo, a continuación te mostramos una lista con siete dramas coreanos completos en Netflix Latinoamérica con 16 episodios para maratonear.

Crash landing on you en Netflix

El romance protagonizado por Hyun Bin y Son Ye Jin es de los más vistos de la plataforma. Una millonaria heredera surcoreana vuela en parapente cerca a la frontera y por un accidente termina aterrizando en Corea del Norte. Un soldado la encuentra y decide protegerla hasta que pueda volver a su país. ¿Será este el inicio de un amor imposible?

The king: eternal monarch en Netflix

Si conoces a Lee Min Ho, no puedes perderte su drama más reciente El rey: eterno monarca. El ‘Rey del Hallyu’ se convierte en Lee Gon, quien descubre la existencia de un portal hacia un mundo paralelo. Con ayuda de la detective Jung Tae Eul (Kim Go Eun), tratará de resolver la conspiración que mató a su padre y que ahora pone en peligro el orden de ambos universos.

Because this is my first life en Netflix

Porque esta es mi primera vida es un ‘slice of life’ que invita a reflexionar el significado de las relaciones. Nam Se Hee (Lee Min Ki) y la guionista Yoon Ji Ho (Jung So Min) deciden firmar un contrato matrimonial para compartir la renta de un departamento por dos años. Aunque no planean involucrar sus sentimientos, esta curiosa pareja será afectada por la intervencion de sus familias y las expectativas sociales a su alrededor.

Vagabond en Netflix

Suzy y Lee Seung Gi protagonizan Vagabundo, una de las favoritas para quienes aman la acción y el suspenso. El sobrino de Cha Dal Gun muere en un accidente aéreo; sin embargo, la verdadera causa de este evento alcanzaría las esferas más poderosas de la nación. ¿Cómo encontrar al responsable real si todo parece estar en contra suya?

It’s okay to not be okay en Netflix

Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se dan vida a una conmovedora historia sobre la amistad, el amor y la salud mental. ‘Está bien no estar bien’ reúne a dos personas con pasados dolorosos a cuestas: la antisocial escritora de cuentos infantiles Go Moon Young con el enfermero Moon Gang Tae. El romance comienza a surgir al ayudarse mutuamente a aceptar y superar sus temores.

Itaewon Class en Netflix

Este drama es una oda a la resiliencia. Park Sae Roy (Park Seo Joon) es un joven que perdió a su padre a manos de un chaebol. Aunque fue condenado injustamente a la cárcel, no se amilanó y se propuso establecer el mejor restaurante del barrio de Itaewon. En su mente, la venganza más dulce llegará cuando se convierta en un exitoso empresario y supere a la familia que intentó destruir su vida.

The K2 en Netflix

Ji Chan Wook y Yoona protagonizan una épica historia de acción. Kim Je Ha era soldado en Irak, pero termina prófugo al ser acusado injustamente de asesinato. A su regreso a Corea encuentra trabajo como guardaespaldas en una familia poderosa y su misión es custodiar a Go Ah Na, la hija ilegítima.

Al enamorarse, el hombre cuestionará su lealtad. ¿Seguir las ordenes de la mujer que lo ayudaría a cobrar vengaza de lo sucedido en Irak o proteger la vida de Ah Na?