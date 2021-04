Cuatro meses después de los primeros informes sobre el proyecto, Kim Seon Ho y Shin Min Ah son confirmados en los roles estelares de la próxima comedia romántica de tvN.

El 2 de abril KST, la cadena coreana anunció en diversos medios locales que los famosos actores fueron elegidos como protagonistas de The seashore village Chachacha (título provisional), K-drama que será un remake de la recordada película Mr. Handy, Mr Hong.

Kim Seon Ho y Shin Min Ah confirmados en los roles principales del nuevo drama de tvN. Foto: composición LR / SALT / AM

En la nueva serie, Kim Seon Ho dará vida a Hong Doo Shik, el héroe del barrio que siempre hace su aparición cuando los demás lo necesitan. Es descrito como un hombre de 31 años atractivo y talentoso en el rubro de la programación, que pasa la mayor parte de su tiempo ayudando a sus vecinos de manera desinteresada. Sin embargo, pese a su cálida aura, lo rodea un misterio que provoca rumores sobre su desaparición ocurrida años atrás.

Por su parte, Shin Min Ah será Yoon Hye Jin, una carismática e inteligente dentista que se ve obligada a mudarse y establecer una clínica en el pueblo luego de un error que comete en su vida. Sobre su personaje, además, se sabe que es perfeccionista, ruidosa y puede parecer vanidosa, pero es noble y le gusta colaborar con causas justas.

Estreno del nuevo K-drama

Anteriormente, se reportó que el drama podría ser emitido por tvN durante la primera mitad del 2021. Ahora que se confirmó el canal de trasmisión y los actores protagonistas, será cuestión de días para que se aclare la fecha oficial de estreno.

Kim Seon Ho y Shin Min Ah protagonizarán The seashore village Chachacha . Foto: composición LR / SALT / AM

Sobre Kim Seon Ho

Kim Seon Ho es un actor de televisión y teatro que en 2020, a la edad de 34 años, saltó a la fama definitiva por su trabajo en Start up, drama de tvN y Netflix donde dio vida al recordado personaje Han Ji Pyeong.

Debutó en el ámbito en 2017 y desde entonces ha trabajado en un total de 12 series, entre las que también figuran Welcome to Waikiki 2 y Catch the ghost.

Sobre Shin Min Ah

Shin Min Ah es una actriz, modelo y cantante coreana de 36 años de amplia trayectoria. Ingresó al rubro en 2001 con Beautiful days de SBS y, de manera posterior, se desempeñó en otros 11 dramas. Algunos de los más famosos son My girlfriend is a gumiho, Arang and the magistrate y Oh, my Venus.

Su repertorio también está compuesto por 16 películas, entre estas Diva, cinta de suspenso que salió a la luz el 23 de diciembre del 2020.