“Film out” de BTS: nueva intro de Big Hit y las teorías del single japonés

BTS estrenó “Film out”, single que la banda interpreta en japonés y que tiene créditos de composición compartidos entre Jungkook e Iyori Shimizu (miembro del trío de J-Rock Back number).

Esta canción será el OST principal de la película Signal, una adaptación japonesa del K-drama policial del mismo nombre. La referida cinta se lanza en junio

El melancólico video musical de “Film out” salió a la luz en YouTube a la medianoche del 2 de abril en Corea y Japón. Parte de las escenas muestran a los miembros interactuando en una habitación, pero el tono nostálgico toma fuerza conforme se acerca el clímax de la canción.

Cambios en Big Hit

El MV también estrenó la modificación a la tradicional intro de Big Hit. Con los primeros segundos de “Film out”, se pudo ver un efecto del rebranding de la empresa como parte de HYBE. El cambio incluye una nueva melodía y animación con el logo actualizado de Big Hit Music.

Big Hit Music administra a BTS como parte de HYBE Labels. Foto: captura

(versión antigua del intro)

Film out: teorías

Desde el teaser, ARMY había encontrado guiños a “Fake Love” debido a Jin como uno de los personajes principales de la narrativa y a la presencia de relojes de arena en ambos MV.

Captura del MV "Fake Love". Foto: Big Hit

Captura del MV "Film out". Foto: Big Hit

Con el nuevo videoclip, estas similitudes se profundizan pues se produce una explosión en ambos MV cuando a Seokjin se le agota el tiempo. Una teoría habla de que los integrantes estarían atrapados en un bucle temporal y su hyung trata de rescatarlos.

Captura del MV "Fake love". Foto: Big Hit

Captura del MV "Film out". Foto: Big Hit

"Film out": teorías de ARMY. Foto: Twitter

"Film out": teorías de ARMY. Foto: Twitter

Otra teoría se enfoca en los mundos paralelos por posibles semejanzas con Kimi No Na Wa.

"Film out": teorías de ARMY. Foto: Twitter

Album japonés de BTS

Por otro lado, BTS lanzará un álbum recopilatorio el 16 de junio para el mercado japonés. BTS, the best incluirá 23 canciones con las versiones japonesas de “DNA”, “Blood, sweat and tears”, “Fake love” y los temas originales “Stay gold” y “Your eyes tell”.